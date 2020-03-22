面對世紀疫情，人類本應齊心協力，共同抗疫，但遺憾的是，由於意識形態的分歧，尤其是西方的傲慢與偏見，各國互不信任，互相攻擊，導致疫情不斷蔓延。美國更是進退失據，醜態百出，剛開始時對中國落井下石，現在又一味嫁禍於人，在在顯示其自私自利，以鄰為壑。特朗普政府不承認自己防疫不力，反而老羞成怒，將所有責任推給中國，企圖以「中國病毒」來轉移視線，不僅卑鄙，而且無恥。

正如有人質疑，二○○九年H1N1流感大爆發始於美國，世衞並沒有把它命名為「美國流感」，現在又有甚麼理由將新冠病毒稱為「中國病毒」？更何況，病毒究竟源自何處，目前仍無定論，誰能保證一定與美國無關？香港有人急於為美國辯護，但很快又宣布撤回文章，這不是此地無銀三百両嗎？

事實上，特朗普愈是歇斯底里，愈顯示心虛膽怯。近日美國新冠肺炎確診病例暴增，那是因為之前根本沒有檢測，老美以為閉着雙眼病毒就不存在，純屬自欺欺人。單是加州預料就有逾半人口、約二千五百萬人可能在八星期內染疫，而全美潛在病例更是無法估計。美國有關部門聲稱這場疫症可能導致一百萬美國人死亡，而不久前特朗普還在故作輕鬆，認為新冠肺炎與普通流感沒有甚麼分別，不必過分擔憂。老美自打嘴巴，恰恰反映方寸大亂。

總而言之，中國疫情逐漸受控，美國疫情瀕臨失控，這是不爭的事實，特朗普老羞成怒也好，歇斯底里也罷，都改變不了事實，推卸不了責任。不可不知，中國可以有效應對危機，可以動員全國力量共同抗疫，而美國社會尤其是政客自私自利的本質，注定不可能複製中國經驗。更重要的是，中國擁有完備產業鏈，可以自行生產各項醫療物資，反觀美國連口罩等基本防疫設備也嚴重短缺，如果中國也像美國那樣落井下石，特朗普的日子只會更加難過。