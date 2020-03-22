疫潮不是天災，而是人禍，特區政府陷港人於危難中。明知歐美大爆發，沒有封關，又事先張揚強制隔離，結果引發返港避疫潮，上周經香港機場入境而確診的市民，急升十倍，連日新型冠狀病毒確診創新高，單日新增約五十宗，人間妖域蘭桂坊大爆發之後，一場婚宴亦出現多人染疫，大部分確診者都是外遊或外地回港，有常識的人都知道入境大軍不少是隱形帶病毒者，既然來者不拒，政府應該做好準備防範，可惜所謂隔離措施又是得啖笑。

倚靠追蹤手帶，可以剪爛，而且啟動程式又甩漏，要市民主動聯絡有關部門跟進，更有人在機場未獲派手帶，要折返機場拿回，一、兩個失誤便可以製造一連串播毒鏈，更何況是大規模錯漏，網民揭露部分應該在家檢疫隔離人士出外遊玩，到處飲飲食食，不單止老蘭，其他熱門地點都變得高危。港大感染及傳染病中心總監何栢良上周五形容，香港現時已是「戰時狀態」，若不加強抗疫，數星期內可能會新增四百至六百宗確診個案，擔憂有醫護人員會受感染死亡。當局又再一次顯露唔踢唔郁、後知後覺，何栢良發言翌日，食物及衞生局局長陳肇始「跟人口水尾」，指本港應對疫情處於戰爭狀態，呼籲市民克制，保持社交距離。但人性若能自律就不用監察了，家居隔離已證明僅屬聊勝於無，政府做門面工夫，以示抗疫沒有交白卷，實際危機從沒有減低。

危機一波接一波，中學文憑試原定本周五開考，萬計考生穿梭各區，又是播疫陷阱，以香港人家庭普遍生孩子兩個而且年齡相近為基礎，很多留學生也有應考年齡的兄弟姊妹吧，若家中有人隔離，考生卻可以自出自入，不但試場高危，乘搭交通工具也成播毒溫床，最近有的士司機懷疑接載機場客而中招。政府終於知驚，昨日緊急宣布延期開考，家長及社會人士抹了一額汗。