有微生物學專家認為，中國人的陋習劣根，濫捕濫食野生動物，才是新冠肺炎病毒源頭，是「中國人劣質文化的產品」。新冠肺炎病毒是否起源自濫捕濫食野生動物，當然專家很有發言權。不過，這論斷有兩點需要先行澄清：一、濫捕濫食野生動物，是否單單是中國人的陋習劣根？二、專家是否有獨特消息來源，證明新冠肺炎病毒的確來自濫捕濫食野生動物？

美國德州有吃響尾蛇的習慣，有食肆公開銷售，網上有好多食譜，但未見很多評論。印尼、泰國、越南等東南亞國家吃蝙蝠也是眾所皆知，早前有台灣藝人拍攝視頻介紹太平洋島國帛琉的名菜「水果蝙蝠湯」，網上輾轉傳播全世界，成為中國人吃蝙蝠的「鐵證」。倒想專家提點一下，捕捉響尾蛇和蝙蝠作美食，是否算濫捕濫食野生動物？是否也屬「中國人劣質文化的產品」？

外國也有人吃一些我們感覺陌生和不可思議的動物，中國人之中不吃野生動物者大有人在。如果專家經研究，找出某些中國人慣吃的野生動物是某種病毒之源，為何不大大方方把研究結果公布？何必提到「中國人劣質文化的產品」的高度？

不能說吃豬、牛、羊、雞、鴨就是優質文化，吃其他牲畜就是劣質文化。西方有不少人喜歡狩獵，把捕捉到的或打死的獵物帶回家吃，沒有人說他們是劣質文化。香港人喜歡吃野生海魚，捕捉回來的都能賣得高價，也沒有人說吃野生海魚是劣質文化。重點其實不在吃的動物牲畜是野生還是飼養，而在是否有足夠衞生檢查、屠宰規例。政府衞生部門有責任確保市民的食物安全，只要有健全的檢疫制度，驗明哪些動物牲畜可以安全食用，便是盡了責任。

美國有電視節目主持人說中國政府落後，弄到中國人民食物不足，因為飢餓才生吃蝙蝠毒蛇，帶來「武漢病毒」，所以中國欠世界一句道歉。這些電視節目的用意只不過是譁眾取寵去吸引眼球，根本不值一哂，微生物學專家無謂與這些小丑一般見識。

吃的習慣不是科學驗證的問題，而是話語權的問題。就如現今對新冠肺炎病毒的稱謂，其實是政治立場問題。特朗普三番四次公開強調「中國病毒」，記者指他的用詞導致美國華裔和亞裔遭受種族歧視，他還是堅持。他的手下官員也不斷用「武漢病毒」，顯然是有意把疫情在美國擴散的責任推給中國，把中國污名化。網上讀到不少香港人的文章，故意捨棄新冠肺炎病毒，堅持用「武漢病毒」或「武漢肺炎」，也不外是一種政治表態。微生物學專家何必蹚這渾水？