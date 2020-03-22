平機會每年耗資過千萬元公帑營運，主席月薪超過廿八萬元，然而這個成立了廿多年的政治花瓶，卻連擺設工作也做不好。自二○○○年起，平機會的表現一直被「國家人權機構全球聯盟」評為C級，是全球一百二十個人權機構中最後十名之一，醜出國際。如此廢衙門，除了浪費公帑，到底有甚麼作用？

最近平機會又被推到輿論的風口浪尖。事緣黃色經濟圈大搞排內和港獨，為趕絕內地人，黃店在店面標明不招待操普通話者，有來自內地但心繫黑暴的本港大學學者不甘「癡心錯付」，曾帶同內地友人強行光顧一間知名黃色食店，結果受到極不禮貌對待，老羞成怒下大聲疾呼黃色經濟圈歧視內地人不對。事件更觸發民主黨蔡耀昌與黨員反面，最終怒辭中委一職。

很明顯，黃店涉及歧視，但平機會接獲逾六百宗投訴後，僅整色整水口頭勸喻該店移除有關字句，假惺惺指若假設所有內地人都染上或有可能感染新冠肺炎而拒絕招待，就有可能構成「殘疾歧視」。

別看平機會表面上「幫理不幫親」，實際上口頭勸喻並無法律約束力，不過做做樣子。倒是該店東主十分囂張，叫平機會告他種族歧視，擺明就是知道平機會是「自己友」，做場戲罷了。外鬥外行，內鬥內行，某些香港人大搞「排內」，針對同族人進行批鬥，還以為這樣就能跟中國割裂，都不知應說句白癡，還是該說句悲哀。

說回平機會，指其是黃絲黑暴「自己友」當然不是無的放矢。早前深水埗區議員李文浩在辦事處門外張貼「藍絲與狗不得內進」告示引發軒然大波，平機會不但沒有主持公道，反而第一時間跳出來力指不涉歧視，令黃絲議員更不可一世。直到有人提出循「公職人員行為失當罪」提告，李文浩才知驚，鬼鬼祟祟移除告示。看到了吧，平機會選擇性平權，手指拗出不拗入，納稅人為何還要為其埋單？