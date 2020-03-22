本文所談旨在開闢另一視野，近於奇譚，不屬嚴謹論證，只供讀者諸君茶餘飯後，引為談資。

一向有傳美國是由金融財閥幕後操控，在民主黨與共和黨兩面落盤，無論由哪一黨籍的總統掌權，他們都是最後贏家。但是現任總統特朗普上台，卻是幕後玩家們少有的失算，他們深深不忿，矢志要在下屆大選中將此人扳倒。

上屆總統選舉，據聞財閥相中的是民主黨候選人希拉妮，她落敗也不全是因為玩家們對局面失控，而是出了點意外。希拉妮的總得票壓倒特朗普，只是在選舉人票上落敗。現任白宮主人近乎是竊居大位，上任之後又處處與聯邦儲備局作對，干預財經市場，金融大戶不是味兒，恐怕早已想除之而後快。

特朗普最沾沾自喜的政績，就是他任內美國股市的升幅，他以為道瓊斯指數起落是自己可以影響的，殊不知股市從來是金融大鱷的「私有財產」，總統只是一個無足輕重的角色。最近，只消約一個月時間，道瓊斯指數就由歷史高位下跌百分之三十幾，一舉將特朗普任內的升幅清零，特氏不斷發功救市，招式卻如泥牛入海，股市還是發瘋般往下沉。

今次大戶製造股災的手影太明顯了，所以本欄在三月上旬就向投資者發出警告，並預言今趟針對的主要不是亞洲股市。過去，香港股市被稱為大戶提款機，對跌市的反應總比其他市場大。但是今趟不同，股災前道瓊斯指數的水平略高於恒生指數，到剛過去的周末，道指收市約一萬九千一百點，恒生指數卻收約二萬二千八百點，一下子拉開了三千多點的距離。大戶對道指有多狠，於斯可見。

按照目前的走勢，道瓊斯指數稍後將會喘定，但是到冬天之前的一個月，又很可能是跌浪。為甚麼到時候又會下跌？哈哈，你說呢。