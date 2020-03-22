有道是：「矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。」矩尺不正，不能畫出方形；圓規不正，不能畫出圓形。自己不端正，又點去令別人端正，這道理不難理解。

呢，律政司一團糟豈是無因？律政司一名負責為刑事案件提供法律意見嘅檢控官翁達揚，半年前出版一本法律常識書，教導疑犯「避開法律陷阱」，譬如書中提到若被差人發現背囊藏有水果刀，有權喺律師抵達前不回答任何問題，並清楚講明「除非他（警察）有足夠證據，證明我企圖用這把刀傷害他人，否則，便不能說這把刀是『攻擊性武器』」。呢本書果然係黑暴秘笈，黑衣人若人手一冊，生果刀都可變成批腳底死皮嘅工具，點會有殺傷力，更遑論係「攻擊性武器」？香港天氣潮濕，腳痕批吓腳皮啫，阿蛇，唔係咁都犯法吖？

據悉，翁達揚原本主責裁判法院嘅檢控工作，經手處理過嘅案件包括牽涉重大示威事件。作為一位執法者，竟然出書教人避開刑責？難怪被外界質疑涉嫌存在利益及角色衝突，亦惹學者質疑佢職業操守出現問題。其後部門曾召開高層會議商討，把呢位「律政達人」調去「高等法院組」而非即時停職。

反修例黑暴期間，警察拉咗逾七千人，至今檢控不足兩成，且至今冇一個暴徒被重判過，老朽唔知係唔係得力於呢本「避開法律陷阱」嘅天書？政府止暴無能，見微知著，在下的竟同暴徒沆瀣一氣，臭味相投，而在上的，即係民望長期食泥、人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，又豈能逃避無力管理下屬，以至整個政府內部監控不足，爛到入骨。

事實上，鄭若驊其身不正，檢控甩轆，公然放生黑金案和袒護佔中案嘅叛國禍港漢奸黎，大案唔告，細案起訴，咁嘅一位律政司司長，又怎會有維護司法公平正義之心，佢一日唔落台，香港法治必淪亡！