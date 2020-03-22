美國與阿富汗宣布停火後，另一邊廂，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安，月初在克里姆林宮達成敍利亞西北部停火協議，雙方同意在本月中於敍國伊德利卜省停火，兩國巡邏隊會於停火日開始，巡邏該省主要公路。普京認為，今年初以來，敍國武裝部隊經常向政府軍陣地及平民開火射擊，期望停火協議能結束當地的武裝部隊戰鬥，為當地居民帶來和平生活。埃爾多安則留有後着表明，若敍利亞政府軍違反協議，土耳其就會報復。兩個停火協議能否緩和中東地區的戰火？相信只會給時間交戰各方在政治及軍事上喘息，因為利益所在，難免軍事解決。

俄羅斯在中東最大的影響力分布在伊朗及敍利亞，特別打造伊朗、伊拉克、敍利亞「什葉派之弧」軍事力量，只要掃平敍國西北部重鎮、也是唯一敍國政府未能收復的伊德利卜省，俄羅斯就能在伊朗、敍利亞等中東中心區擁有最大的話事權。

土耳其政府支持伊德利卜省反政府部隊，從政治上是不希望敍利亞全面落入俄羅斯手上，同時在該省發揮遏止敍國難民湧入土國的控制權。當然，土國的立場或多或少與歐盟的軍事策略拉上關係，但對土耳其來說，這個阻截俄國勢力伸展的工作，似乎有點力不從心，因為單憑土國支持伊德利卜省的反政府部隊，怎能敵得過俄敍合組的精銳軍力。

今次停火協議能維持多久？它與美阿停火有互相牽制作用，亦與美國和歐盟在區內謀算的博弈拉上關係，在美國與伊朗的緊張氣氛下，擦槍走火難以預料，這時候就會牽動阿富汗境內游擊隊設法拖住美軍力量，俄國同時會在伊德利卜省與敍國政府軍掃蕩叛黨，但陷入戰火的國家卻沒有發言權。幸好歐盟兩大成員國德、法表示關注敍國停火聲明，提出邀請普京一起討論敍利亞實現真正和平的安排，顯示歐盟亦不希望陷入中東這個深淵。