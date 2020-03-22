新冠肺炎疫情峰迴路轉，不久前人們的關注點仍在嚴防內地個案的輸入，本來經過各方努力，本港新增個案已明顯下降，但由於歐美各國從政府高層到平民百姓對疫情的無視，不但大部分人沒有戴口罩，還要歧視戴口罩的人，就是這樣，每天數以萬計的人從歐美返港，輸入病例急升，上周五單日新增四十八宗確診個案，當中三十六宗有外遊紀錄，打破疫情以來的紀錄。

筆者對於疫情因外地因素而急轉直下感到無奈，也非常理解同情急於返港的香港人，但反對派政客變臉之快，市民真的要看清楚。今年一月初，正當新冠肺炎在武漢市和湖北省廣泛爆發，全國隨之進入戰鬥級別的防疫管制，中央甚至不惜在春節前夕封城封省，付出重大的經濟代價，並以公開透明的態度去處理疫情，這些都是得到世界衞生組織和國際社會肯定的。但香港的一班反對派政客卻不惜一切要求所謂「封關救港」，大搞中港區隔，一小撮不良醫護更發起連續多天罷工脅迫政府，還妄言用罷工的手法醫人；當要設立社區檢疫中心時，又多次發起暴力事件，到處縱火破壞。如今這些行為都成為照妖鏡。

早前英國首相所謂全民感染全民免疫的理論更為恐怖，一時間達爾文主義的物競天擇理論，成為英美政府抗疫的主旋律。面對歐美當局這種不負責任的態度，當地港人用腳投票，不惜用天價買機票，不顧學業和生意，趕急地回港避疫。現在歐美疫情爆發，很多人問反對派去咗邊度？為何忽然變得鴉雀無聲？沒見到他們有激烈的行動要求政府對歐美封關，面對美英政府的抗疫不力更是噤若寒蟬，如此雙重標準，醜態盡現。反對派的言行和策略，除了要配合他們的本地政治利益，也要服務和順從外國主子的利益，所以他們凡事必以美英馬首是瞻，對美英的不是從來不敢批評半句，甚至犧牲香港人的利益。

現在，愈來愈多港人看穿了反對派之前的所謂「封關救港」，只不過是假抗疫真反中的政治操作。他們經常跑到外國唱衰香港已是罄竹難書，最近又再添一筆。本來，反歧視是所有文明社會的政治底線，世衞在早年已訂下標準，不應用地方名或種族來形容某種疾病，「新冠肺炎」簡單易記，但反對派就是跟隨特朗普的指揮棒，堅持用歧視性用語「武漢肺炎」來形容今次疫情，立法會中所有反對派議員竟然無一有異議，歧視性用語成為反對派的政治正確，妄圖潛移默化港人對內地的不滿。而特朗普刻意說「中國病毒」，目的就是將疫情氾濫的矛頭對準中國，掩飾美國政府抗疫不力的事實。

事實證明，就算沒有封關，只要內地的隔離措施做得到位，香港檢疫工作嚴格把關，疫情完全可以受控。但反對派堅持用「武漢肺炎」，就是配合美國反中仇中的主旋律，在疫情嚴峻的當下，反對派仍甘願當美國的政治代理人，這無疑對包括港人在內的全球華人，在歐美可能遭受歧視甚至被毒打的情況，間接地落井下石。全球對新冠肺炎大流行的抗疫故事還在撰寫，但正如股神巴菲特的名言：退潮之時，就知道誰人沒有穿褲子。