世界視線：疫潮觸發購槍潮　美社會人心惶惶

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地民眾出現恐慌情緒，其中在美國，除了超市的日用品被清空，更觸發槍械及子彈的搶購潮，民眾買槍自保，顯示市面出現一片末日情緒，也是人們用實際行動對政府的抗疫措施投票說「不」。

據美國《新聞周刊》報道，早前世衞組織宣布新冠肺炎為全球大流行疫症後，全國槍械銷量出現近三倍增長；有槍械管制團體表示，購買槍枝幾乎跟購買廁紙一樣方便，固然是銷量飆升的原因，但加入搶購的人當中不少是第一次買槍，而且買入的往往是自動步槍等重型武器，人心虛怯的程度可見一斑。上述團體警告，這些武器若管理不善，隨時誤傷家中小孩，特別是多地停課的當下，相關風險比疫情更可怕。統計數字顯示，隨着近年來對槍械管制的逐步放寬，美國涉及槍械的兇殺案數字，比已發展國家的平均數字高出二十五倍。

眾所周知，美國擁槍派的理論基礎來自憲法第二修正案，但擁槍派只選擇性地強調原文中「不得侵害人民攜帶武器之權利」，而對「紀律嚴明之民團」的要求視而不見。實踐證明，真正擁有槍械的人不僅並非「紀律嚴明」，過往有暴力及精神疾病紀錄的人往往也能通過審查，並在社區大開殺戒。

市民爭相買槍，顯示民眾對公權力的高度不信任，正應了中國人「官府在遠，拳頭在近」的老話，而華人正是今次購槍潮的積極擁護者。洛杉磯華裔聚居區一間槍店的負責人透露，大多數華人過往沒有槍，現在都會來買。

特朗普一再將新冠肺炎稱為「中國病毒」，已令針對亞裔特別是華裔的仇恨罪行更形惡化，除了「中國病毒」，「Kung Flu」（功夫流感）一詞亦在社交網絡不脛而走。種族分化問題固然嚴重，代際及貧富的矛盾更是不容忽視，年輕人一向認為戰後嬰兒潮世代「阻住地球轉」，如今疫情正好針對這班人；失業者（主要是非裔人士）對於白人有居家工作的「特權」，自己卻仍然一無所有，相對剝奪感油然而生，一場疫症，將美國社會的種種頑疾暴露無遺。