正論：疫情倒灌瀕淪陷　廢官人禍甚天災

天之所降曰災，人之所致曰禍。新冠肺炎在本港肆虐整整兩個月，港府防疫後知後覺，進退失據，只因全民高度戒備才不至於疫情失控。然而好景不常，隨着病毒在歐美大爆發，疫情進入「倒灌」階段，大量從外地入境本港人士確診，而且每天以三、四十宗的速度增加，香港已到了「最高風險轉捩點」，再不採取嚴厲措施，下一步便全面淪陷。無奈港府至今仍拒絕全面封關，甚至連暫停夜市的建議都當作耳邊風，香港距離淪為下一個武漢甚至意大利還有多遠？

港大醫學院院長兼港府抗疫專家小組顧問梁卓偉昨日一臉嚴肅地指出，香港已到了最高風險、最危險的轉捩點，如未來兩星期能將感染風險壓到最低，香港或可避過一劫，否則後果不堪設想。港府必須果斷作出決定，擴大病毒檢測範圍，為所有外地入境者進行檢測，甚至參考英國下令關閉全國酒吧、食肆、戲院、健身室等場所的做法，同時為基層打工仔作出補貼。他形容這是一個「很痛」的決定，但有關做法刻不容緩。另外，何栢良、許樹昌等專家亦建議港府禁止非本港居民入境，足見這一波疫情非同小可，現在已是挽救香港的最後時機。

事實上，上述建議已非首次有人提出，早在澳門上月初關閉賭場及娛樂場所之際，本報已大力要求港府效法，奈何言者諄諄，聽者藐藐，特首林鄭月娥甚至大言不慚聲稱，戲院等商戶自有辦法做好防疫措施，不用關閉，擺明死守「大市場、小政府」規條，少做少錯，不做不錯。

至於全面封關、禁止非居民入境等措施，全球已有四十多個國家和地區實行，連競爭對手新加坡今晚也開始禁止短期旅客入境或過境，偏偏港產廢官直到現在仍不予考慮，一味旨意家居隔離防止病毒擴散。惟事實證明，家居隔離形同虛設，所謂的高科技追蹤手帶更是漏洞百出，有人戴着手帶四出覓食，有人剪爛手帶離開居所，足證港府防疫如同豆腐渣，不堪一擊。

屋漏偏逢連夜雨。有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊持續出現確診個案，至今已有十多宗，證明此地已淪為群組性爆發疫區，人們要求關閉蘭桂坊之聲不絕於耳。偏偏當局充耳不聞，昨日仍死撐並非地方有問題，而是近距離飲酒的模式有問題。港人出名欠缺自律，港府若不緊急立法暫時關閉「人間妖域」，任由不識死的人聚集飲酒，任由商戶賺錢至上，加上南亞兵團長駐此地藏污納垢，整個中環失陷只是遲早問題。關閉娛樂場所已有許多先例可循，以一時陣痛換來安全環境，港府竟然也不肯做，難道要全港市民等死，不見棺材不流眼淚嗎？

可以看見，自一月廿二日本港接連出現兩宗從武漢傳入的確診個案開始，港府的防疫表現簡直可以用衰到貼地、慘不忍睹來形容。別說當時林鄭仍在外訪，應變級別維持在「嚴重」而非「緊急」，留港廢官甚至堅持不用在高鐵口岸實施健康申報。直到輿論狂轟，兩日後才不情不願將健康申報擴展至所有高鐵抵港旅客，並於翌日提升至緊急應變級別；至於擠牙膏式封關更是民憤之源，港府由一月三十日關閉六個口岸被批為不湯不水，到怯於醫護罷工而在五日後急關羅湖、落馬洲等四個口岸，再到翌日驚覺郵輪碼頭也是播毒缺口而急忙關閉，並拖到二月八日才實施強制隔離檢疫，永遠都是拖拖拉拉，落後形勢，為何不可以一早做呢？

最不堪的是，港府連採購口罩也無能為力，致使本港長時期出現口罩荒，數以千計市民餐風宿露排隊也是一罩難求，同一橋之隔的澳門早有準備，定時為市民供應口罩不可同日而語；甚至乎，港府宣布停課也落在澳門之後，連向所有海外地區發出紅色旅警也比澳門慢了幾拍。更不必說，港府接回滯留日本及湖北的港人，也是在本報三催四請以至提出代派包機才有反應；要是港府一早有全盤計劃，不是踢一踢才動一動，又豈會弄致民怨沸騰、疫情瀕臨失控？

更令人難以置信的是，負責把守最後一關的醫管局一樣亂象叢生。港府日前在亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行病毒測試，惟中心營運僅一日，即爆出調亂四個檢測樣本的醜聞，造成兩名患者在社區播毒十二小時，另外兩名遭誤診的市民則無辜被隔離，隨時無病變有病，嚇個半死。醫管局事後僅致歉了事，何曾有認真吸取教訓？這些年，公院大小醫療事故不斷，枉死病人不在少數，卻從來沒有一人問責受罰，醫管局一句廉價的道歉同「家屬謝禮」一般難聽，根本沒有意義。

事實擺在眼前，香港近年之所以一敗塗地，由政治到經濟再到民生皆一潭死水，說到底是人禍所致。港府廢官一方面將止暴制亂當作耳邊風，律政司公然庇奸護惡，將法治摧毀；另一方面將傳染病專家之言視作等閒，防疫兒戲，將人命視如草芥。香港就像一艘處於暴風眼的破船，隨時遭受滅頂之災，船上所有人都在乾着急，只有掌舵的廢官漫不經心，全力將這艘船駛往死亡之地，寧不悲乎！