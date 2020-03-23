功夫茶：特區衰到貼晒地　港人幸福已熄燈

幸福定義人人唔同，專家就話幸福未必視乎你擁有多少物質，而係一種感受！收到，當你身光頸靚，住得舒適又食得招積，你對住啲想向你借錢嘅窮親戚，笑住話：淡泊明志，心靈富足，比物質更加重要！冇人會覺得你用口放屁㗎！

大家應該記得拜金女名言：「有樓有高潮」。功夫茶推想：新冠肺炎肆虐下嘅二十多萬劏房戶，仲奢望乜鬼高潮低潮吖？屈室求生，食嗰度屙又係嗰度，只感受沖廁一刻，潮漲潮落！活着，真係唧都笑唔出，點會有幸福感，更何況高潮？當然，幸福感亦可以好簡單，嗱，你外出遛狗，人因散步而精神爽，狗因喺燈柱射尿而一身輕，不亦快哉！不亦湧起絲絲幸福感哉！

呢，聯合國剛公布「2020年全球幸福報告」，調查全球一百五十三個國家和地區，結果芬蘭連續三年獲評全球最快樂地方，香港則下跌兩名，排第七十八名，新加坡排第三十一，中國大陸排九十四名，而台灣排第二十五名，成為亞洲之冠。換句話講，台灣人係活得幸福嘅！

功夫茶相信，隨着壹淫媒逐步敗走台灣，令台灣嘅傳媒生態回復正常，起碼台灣名模林志玲今後就算開住個窗換件睡袍，都唔使好似月黑風高夜咁提心吊膽，左望右望驚有狗仔隊偷拍，可以肯定，若然毒果報喺台灣爛掉，台灣人嘅幸福感肯定仲有排升！

排名係點計嘅呢？簡言之，聯合國喺一七至一九年間，訪問各地人民，畀佢哋評價自己嘅幸福程度，然後又考慮各地嘅人均生產總值、社會支援度、生活選擇自由、預期壽命、貪污程度等，以衡量各地排名。嗱，香港喺預期壽命及人均生產總值分別排第二和第八位，其餘乏善足陳。

香港人長命攞到分，其實都幾諷刺！香港人口老化，政府安老政策缺乏高瞻遠矚，不少老人家等到死都排唔到政府資助院舍，而死後亦一個骨灰龕位難求，長命百歲盞壽則多辱，七老八十仲要周街執紙皮，講起都心酸！

香港人喺冇靈魂政府帶領下，止暴制亂無方，一個廢柴「避政司司長」鄭若驊搞到司法烏煙瘴氣，「警察捉人，司法放人」，黑暴儼然成為黑洞，港人如何望見曙光？而政府面對嚴峻疫情，防疫唔係甩漏失魂，就係手忙腳亂！各位街坊，喺黑暴疫症齊齊夾擊下，經濟凋敝，百業蕭條，失業率創九年新高，「柴米油鹽過日子，省吃儉用養孩子」都成奢望。港人捱日子，有幸福感就奇，下次聯合國再進行調查，香港排名隨時跌到影都冇！

所以話，廢官無能，玩殘市民！「幸福」呢兩個字，睇怕已喺香港呢本難讀懂嘅書上消失咯！