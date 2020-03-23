神州觀察：回國隔離玩雙標　防疫豈能耍特權

新冠肺炎疫情全球氾濫，內地當局亦將防疫重點轉到境外輸入回流問題上，各地近期陸續出台針對性隔離措施，以達致嚴防死守目的。然而，一些地方卻出現託關係、耍特權，破壞隔離規定行為，或對入境人員搞雙重標準，或將患者私自接回家，種種亂象不知又將製造出多少防疫漏洞。

浙江杭州西湖區一名十六歲留美女學生，近日歸國後毋須接受集中隔離，其父揚言已與各級領導打過招呼，可以直接回家隔離。事件曝光後，西湖區政府為了撇清關係，辯稱是按市防疫文件辦事，指未成年人不適宜集中隔離。惟杭州上城區一名與之同齡及同班男同學日前回國後，卻被毫不客氣地送往政府隔離點，未予回家，上城區政府則指不存在該文件，己方亦是照章辦事，令男生家長一頭霧水。

同樣是杭州市行政管轄下的兩個區，對同樣性質歸國人員卻採取不同的隔離措施，出現了兩套說法，本身肯定有問題，而且問題就出在耍弄特權上。只要有能耐找到「各級領導」，自家孩子就可隨意接走，防疫規定更可以信口雌黃；同樣地，只要投不到門路、找不到關係，孩子只能送去集中隔離，相關防疫規定亦可以反着說、不承認，總之一般民眾也無法弄清政府規定哪個是真，哪個是假，惟有無奈接受這樣的差別對待。

如此龍門任搬，忽悠民眾，又怎讓人相信政府可以切實做好防疫工作？況且病毒並不懂得分辨誰是領導，誰有特權，知道繞路行；政府就這樣胡亂地行政，家長就這樣自私地關照孩子，當真不怕造成病毒傳播，害己害人？正如國家衞健委指出，自世衞組織早前宣布疫情大流行以來，內地境外輸入病例已經急升，像早前從倫敦返京的輸入個案，就是因當時的入境隔離措施粗疏所致，之後各地已吸取教訓，普遍實行集中隔離檢測制度，杭州市此時仍在玩「雙標」，簡直是不知死。

防疫面前耍特權的，又豈止杭州？甘肅臨夏近日就有五名公職人員明知有歸國人士未按規定如實報備，仍私自將他們接回家，當中並有兩人被確診染疫。五人雖被處以行政拘留七日，惟若因此造成疫情在社區大規模傳播，勢令之前的防疫成果毀於一旦，拘留乃至判囚皆無法抵銷所遭受的損害。

事實上，不論是在前期的防止疫情擴散，還是近期的防止境外疫情倒灌過程中，皆不乏類似的違規操作，說到底，都是權力在作祟，全國由此滋生出多少防疫漏洞，根本沒人說得清。權力的最大危害就在於它的不受約束，總有人任性為之，不分場合時機，想怎樣就怎樣，規則制訂得再嚴密，亦可輕鬆打破。