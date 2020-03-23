香港的問題是政府高官諸多考慮，不懂得應付危機。

新冠肺炎疫症初起時是這樣，今次港人回港帶來第二波的衝擊，政府仍然改變不了陋習。本來，內地克服第一波疫情已有足夠的參考，特區政府晚幾步來抄襲，還是受制於醫療系統的既得利益勢力，不願動員中醫中藥的力量來防治疫情。而在第二波來臨之前已有不少預警，澳門更作出示範，可是港府高官還是拖拖拉拉。

當然，最大的問題是資源、設施、人手不足，政府高官不敢大手筆地收治所有輕重症病人。醫院床位不足，為甚麼不早學習內地建設方艙醫院？資源人手不足，可以向中央求救。政府高官也不敢大規模建立隔離設施，家居隔離是無奈的做法。不是不應該集中隔離，只是政府無地方可以容納數目龐大的密切接觸者。家居隔離也缺監督檢查，特別是外遊或留學回來的港人中，不少未必嚴格遵守隔離要求，「走漏」的情況避免不了。而人數眾多，也多從歐美疫情嚴重的地區回來，「走漏」帶病毒者的機會頗大，對社區防衞是巨大的挑戰。

鎖關、鎖港與否，亦難以解決問題，因為香港不可能不接納香港永久居民回港，關鍵是能否凡回港的都會集中隔離。

第二波疫情衝擊已經開始，政府高官還未能拿出有效措施來應對。隔離守不住，確診者只會增加，因為輸入者會再引發社區感染。香港有限的醫院已經超負荷，怎樣可以應付更多的新增病者呢？

為今之計，只能是急速增加集中隔離設施和開設方艙醫院，大球場或其他運動場館亦可用，也可倣效意大利徵召將畢業的醫科學生來減輕醫護的工作壓力。

香港是市場經濟，歐美亦一樣，且歷史悠久，根基深厚，但面對疫情的國家安全大危機，便不能沿用平常做法，意大利、法國宣告疫情是戰爭，美國也宣布國家進入緊急狀態，顯示即使是老大的民主自由國家，亦不惜用政府公權力來暫時禁制民主、自由、人權來應對疫症生死之戰。為甚麼香港不可以採取更嚴厲的措施來對付疫症呢？特別是現在第二波的衝擊形勢比第一波更為嚴重，香港失守亦會禍延內地和世界，為甚麼香港不可以採取一些措施，例如三十日鎖港，非港人不可進港，港人不可外遊；三十日酒吧食肆晚上十時起宵禁至翌日早晨；加強清潔市區；對有眾多確診病例的小區全面消毒，務求減少病毒蔓延的機會。

現在是能否保住第一波防疫成績的緊急時刻，然而香港的醫療體系已經超負荷，脆弱不堪。