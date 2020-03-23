時政評論，有碗話碗，有碟話碟，應讚得讚，應彈則彈，要讚這個冇靈魂政府卻十分困難，德政寥寥可數，簡直比鳳毛麟角更稀有，像前陣子派包機前往湖北接載滯留港人，雖然也是東方報業集團主動倡議，政府要三催四請才成行，始終都是一件好事，不能抹殺，但之後呢？

樹德未能滋，無能政府無以為繼，桐油埕始終是裝桐油，時時刻刻都在獻世，部門及公共機構像有協議輪流出醜，而且錯誤層出不窮。醫管局日前在亞博館設立新冠肺炎病毒臨時檢測中心，把七個樣本交予瑪麗醫院的醫管局化驗室測試，竟把四位抵港有病徵人士樣本調亂，覆檢結果與初步報告不一致才揭發這烏龍事件。兩名獲放行往登記居所的一男一女，覆檢結果呈陽性，需送院隔離治療，另外兩人無帶病毒，卻無辜被扣留，擔驚受怕，度過驚恐十多小時。

其中一名錯誤被放走的帶病毒男士，由父親接載回家，與家人有打招呼。而另外一名女子住在北角某酒店隔離，與家人有見面。二人與親友誤以為結果是陰性，恐怕見面時疏於防範，隨時中招，再播毒社區，而被波及的酒店招呼了一名確診者入住，承受無妄之災，員工也可能被感染。當局止疫無方，反而自製兩條傳播鏈，情何以堪？

原定本周開考的文憑試，幾乎又成為另一個播毒溫床，幸好最後關頭及時煞停，以免誤盡蒼生。本地新增個案不少是外地輸入，由於西方疫潮大爆發，本港留學生都趕回來避疫，造成隱形帶病毒者湧至，他們即使要隔離十四天也在所不惜，何況見到檢疫千瘡百孔，輕易剪走追蹤手帶，甚至戴着也肆無忌憚四處遊玩吃喝，政府雖查處了四人，但若非有人傻得自拍在網上炫耀，相信當局亦捉不到人。當內地疫情漸受控，香港卻醞釀第二波爆發，難怪官媒都不滿為何港人往廣東不用隔離。