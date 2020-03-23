不時從傳媒報道中得悉立法會會議流會的消息。流會後，建制派及反對派議員一定是互相指摘，指對方要負起流會的責任。

建制派指反對派議員不應在會議中間，乘部分建制派議員離開會議室時，突擊性要求點人數，然後自己全部撤離，導致出席的法定人數不足，被迫宣布流會。建制派說，那些反對派議員寧願站在會議室門外閒談，也不肯重返會議室湊夠開會法定人數，以便會議能夠順利繼續進行。他們指摘反對派的做法，實質上是有意拖垮會議，令議程不能順利進行，令特區政府的施政受到阻礙。

反對派議員反駁說，流會是建制派的責任。如果會議的議程重要，有議案需要通過，只要建制派議員盡出，一定足夠法定人數。現在建制派議員只是在會議開始時勉強湊夠法定人數，會議一開始後便紛紛離開。反對派為何要幫助他們去湊足會議的法定人數，讓他們在議案投票時可以順利通過？況且，如果會議中有人要求點人數而出席人數不足，立法會便鳴鐘召集，讓在立法會大樓內辦理其他事情的議員在十五分鐘內返回會議廳繼續開會。除非離席的議員已離開立法會大樓，否則不可能因為人數不足而流會。

我也覺得反對派議員的說法有道理，他們作為議會的反對派，認為自己的作用正正是為了阻礙立法會的會議順利進行。從立法會內務委員會一事，大家都清楚看出：內務委員會從去年九月開始至今，連選出主席一事都仍在拖延，毫無進展，主要原因是臨時主席着意拖垮會議，任由與會者隨便發言，天馬行空，言不及義，總之就是拒絕進入選主席的正題，看來到今屆會期完結仍是如此。反對派擺明車馬要阻礙立法會的會議正常進行，建制派議員怎麼還會心存幻想，以為對方會乖乖配合，湊夠會議的法定人數，讓議程順利過關？

有時會覺得很奇怪，那些建制派議員為何有這麼多要事等着去辦，連抽身出席開會也如此困難？我們了解，不少立法會議員尤其是功能組別議員都另有正職，可能正職工作比當議員重要。他們既然抽不出時間出席會議，為何還要出來競選，佔住議員席位？索性另外委派一些能夠作全職的代理人出來當議員，不是更為合理？忙碌的人可以專心打理私人要事，代理人則專職來開會當作上班，開會時坐在議事堂紋風不動，一定可以避免法定人數不足，解決頻頻流會的問題。

所以我認為，立法會會議不時流會，主要是建制派議員的責任。只要他們肯安安定定準時出席會議，不離席不早退，不就能夠避免流會了嗎？