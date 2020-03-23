一場新冠肺炎疫情，將香港人的醜陋自私暴露無遺。由黑醫護和政客以罷工要挾封關，置病人死活於不顧；到黃店帶頭歧視內地客，將所有內地人視之為病毒之源，盲目反中排內；再到疫情從歐美「倒灌」，卻無人針對歐美播毒哼過一聲，足見香港人不但不是高人一等，反而目光如豆、自私自利、內鬥內行、甘為洋奴，醜陋得無以復加。

眼下又有醜出國際的新鮮例子。話說一對香港情侶近日到新西蘭旅遊，兩人無遵守強制隔離令，不但四處走，更對當地人直認不諱，結果乘直升機到冰川觀光時，被機師原機將他們送交警方。如果將這個畫面拍成電影就是一齣搞笑片了，可惜現實不是電影，這對情侶自私自利又無知，犯了法還不以為恥，真的以為自己有錢大晒，再次將香港人無腦自私的臭名遠播海外。

上述例子僅是冰山一角。又有網民揭發，有乘客乘坐飛機由倫敦返港避疫，竟將用過的口罩塞爆機艙椅背，被網民鬧爆「你條命就矜貴，清潔工人條命就唔係命」。很明顯，這些回港避疫的都是香港人，更可能是飽讀詩書的留學生，但港人的公德心有因為接受教育而提升嗎？香港人動輒嘲諷內地人無文化，這些港人的「文化」又有多值得驕傲？

當然，每當批評香港人自私失德，總有些人玻璃心碎滿一地，一口咬定就算這些行為出自香港人，也是「新香港人」，絕對不是土生土長的香港人云云。這種偏見真是令人既疲累又好笑。看一看那位在社交網站炫耀戴着手帶到處尋找美食的外國返港留學生吧，滿口英語，接受英美教育，但其行為比內地人好得了多少？不但沒有好得了多少，反而比內地人更缺德，更不必說剪爛手帶不留在家中隔離的大有人在。反觀武漢封城時曾有傳媒進行航拍，大街小巷空無一人，哪有當地人像香港人一般，違反隔離令還要放上網公告天下？