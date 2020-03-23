早前，不少香港人覺得「封關大過天」，為防堵中國內地的新冠肺炎傳入，部分醫護人員不惜罷工要挾政府馬上封閉關口，更有年逾古稀的網上評論員，聲言願意付出生命去換取封關云云。

筆者不反對封關，但不認為這是「大過天」的事，政府按序推行即可，一切的脅迫手段都屬不必。如今事實證明，是否禁止中國內地人入境，跟有多少新冠肺炎個案並無必然關係。

全世界的大國中，最早防堵中國內地人入境的是美國，但檢點最新數字，當地新冠肺炎確診者約二萬五千人，即每約一萬三千個國民中有一人染病。香港實施封關的時間遠遠遲於美國，至今的確診者約三百多人，大概每二萬四千人之中有一人染病。美國的確診比率較香港高許多，若說封關的重要性有多大，從上述數字中卻反映不出來。

有人可能辯稱，美國的病毒個案主要是從歐洲傳入，他們對歐陸封關遲，所以才招致確診者大增。然而，香港對歐陸封關也很遲，每天來自歐洲的人不少，而且此地人口密集，病毒易於流播，何以至今香港的確診比率仍大幅度低於美國？

以此觀之，封關與否不是最關鍵因素，更重要是政府的管治能力和公民的衞生常識。香港的管治班子不見得出色，但美國的領導層就更不濟。大疫當前，美國總統特朗普還漫不經心，一度說新冠肺炎只是如同普通流感，平時多洗手就可以防疫。這類的民主國家，在上位者很多時只把心思放在籌劃競選工程之上，一個月前，特朗普念茲在茲，都是如何爭取連任，至於百姓的健康，在他老哥心目中的重要性，可能得排在十名以外。

相比之下，京港政府領導人要為連任而花的心思較少，有時反而能夠做更多實事。