特區廢柴政府應對新冠肺炎疫情，樣樣顯得手忙腳亂。阿哥，已經凡事慢人十拍，把關仍如此失魂！醫管局日前又犯上低級錯誤，調亂四個新冠肺炎檢測樣本，誤令兩名確診患者獲准「快回家」，冇事嘅就變「囚犯」，被困檢測中心！如此撈亂樣本放錯人又折磨人，被轟「就如容許社區炸彈周圍傳播病毒」，咁搞法，病毒社區爆發，好出奇咩？

政府知道疫情比農曆新年時嚴峻，為了應付第二波疫情蔓延，日前又宣布多項緊急應變措施，除了文憑試押後，復課遙遙無期，公務員又要在家工作，多項公共設施又關閉。

之不過，政府所謂「僅提供緊急有限度服務」，頗有斟酌之餘地，好似郵政局、運輸署咁吖，因涉及民生，政府冇理由又一刀切「跟大隊」話停就停，例如派信，其實疫情對此影響不大，應該要「信照派」；至於運輸署，原本續牌、申請駕駛執照、汽車登記、轉名等都十分快捷妥當，依家因疫情曾在一月底起暫停服務，二月初才恢復有限度服務，咁就累死啲靠揸車搵食嘅司機同車行。呢！本報就接到多位市民投訴，有位蔡先生就指其公司從事車輛運輸及租賃，至三月有兩架車嘅行車證過期，若未能依時續牌便「手停口停」。雖然佢成功預約，卻要等到五月才可續牌。

此外，亦有從事汽車買賣嘅人士，因轉名手續時間過長而失去疫情下僅有嘅生意，亦有揸車搵食嘅司機要更換新駕駛執照，以前即日搞掂，依家又要等幾十日甚至更耐，家陣的士司機冇生意已經夠晒淒涼，若因未能及時換到新駕照而停工，廢柴政府係唔係又話「何不食肉糜」？有道是：政令時，則百姓一，賢良服。政令頒布適時，必須順「時」而為，則百姓齊心，而有才德嘅人才會歸服。高官薪高糧準，又點會知民間疾苦吖？有啲政策唔該安排得妥善些好嗎？