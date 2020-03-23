俄羅斯總統普京早前簽署聯邦憲法修正案草案，擬取消總統任期次數限制，憲法修改後，現任總統過往任期將歸零計算。俄羅斯聯邦憲法法院日前審議認定，憲法修正案的內容符合憲法，有待普京簽署關於舉行全民投票的法令後，修憲將正式進入全民投票程序。按照修憲計劃，俄羅斯憲法修正案全民投票會在四月二十二日舉行，外界猜測這項修憲是為普京而設，他可能會在二○二四年參選總統，若以總統六年一任、連任一次計算，可掌權至三六年。

此次憲法修正案最大的着眼點是修改對總統任期的限制，統一俄羅斯黨議員、世界首位女太空人捷列什科娃提出該修正案，之後國家杜馬（國會）、聯邦委員會和八十五個聯邦主體的議會，分別審議及通過憲法修正案。以現時普京在國內的強勢，加上他在國際外交舞台的影響力去推算，全民投票通過修憲只是一個程序，不能妄想會推翻修憲。

通過該項修憲，總統任期將不會成為俄羅斯人繼續支持普京執政的阻力，美國更不用奢望一旦普京任期完結，就可以運用各種影響力去左右俄羅斯的軍事外交，這自然是特朗普最為頭痛的問題。因為如果普京在二四年任滿而特朗普獲得連任，特氏挾過去的經驗及基礎，定能對俄國新總統產生影響力，但這個算盤已打不響，未來繼續要跟普京在國際舞台角力，需要謀劃的會更多更複雜。

還有兩個普京續任總統後，留給特朗普更傷腦筋、更難化解的問題，首先是俄、中外交關係。普京完全明白到保持與北京的睦鄰關係至為重要，地域靠近發展夥伴關係是無往而不利，這令特朗普要在俄、中之間搞離間小動作難上加難。另外就是俄羅斯與歐盟的關係，普京的外交策略經已打動了歐盟巨頭德國及法國，兩國領導人均表示，為甚麼強要跟俄羅斯為敵？這將成為未來外交的一支探熱針。