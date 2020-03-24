神州觀察：減租政策難落實　商戶遊行覓生機

受新冠肺炎疫情影響，內地各行各業經濟損失慘重，甚至面臨倒閉潮。一些疫情向好地區雖已陸續開始復工復產，卻又拒不執行中央提出的減租減息等紓困措施，以致不少商戶被逼至走投無路，惟有上街示威抗議表達訴求，望能尋得一線生機。

廣州沙河商圈逾百名服裝批發商戶近日發起遊行示威活動，要求政府減免租金。事緣廣州主要的服裝批發市場，包括廣州十三行、沙河、中大及火車站等商圈雖有宣布減租政策，鼓勵恢復經營，惟遭揭發有關減收的租金都被退予業主，租舖經營的商戶其實未有享受到任何優惠，該繳的一分也不能少，所謂的紓困解憂根本就是假的。

正如有示威者表示，目前雖已在恢復經營，但是因為受到疫情影響，市場內人流仍然十分稀疏，很多時候就是在拍烏蠅，不少商戶至今連門都沒法開，損失可謂有目共睹。既然國家推出減租政策，為何執行起來卻厚此薄彼？對業主關照有加，對更加需要幫助的小商戶卻不聞不問，政府居心何在？更荒唐的是，當局平時對一眾苦主愛理不理，等他們被迫上街示威抗議，卻又能「快速處理」；全副武裝的警察固然可以暫時驅散人群，但問題根源不解決，遲早還會有人站出來抗爭。

事實上，就在本月初，廣州十三行已有服裝城因此爆發示威活動，直指商場未按政策減免商戶租金，結果又遭當地警方強力鎮壓處理，可見有關情況由來已久，更加說明當地政府無心解決問題。令人不無擔憂的是，類似抗爭活動近期已於全國多地爆發，像廣東深圳、珠海，乃至浙江、四川、遼寧等省都有商戶在鬧，一些地方不但未有積極落實中央的扶助政策，反而任由業主變本加厲，乘機追加租金，向商戶催收停工停產時的舖租及水電等費用，擺明是在把他們往絕路上推。

業主無良，加上地方政府的有心偏袒、行政不作為，導致各地接連出現示威潮，後果更難以預料。總之經此一番折騰，如今的局面愈發變得艱難，商戶的生存愈來愈受到威脅，發揚共度時艱的精神肯定不必指望，接下來就看還有多少小商戶、小企業繼續被拖垮。

早前清華大學和北京大學發布的調研報告稱，內地超過八成中小企將在三個月內耗盡現金，封城抗疫導致大部分經濟活動中斷，復工又面臨人手不足、無生意可做等現實困局，捱不過去的已紛紛倒閉，捱下來的也需百般煎熬；再考慮到早前的中美貿易戰因素，勢令更多微小企業、個體經營者雪上加霜。當局口稱有信心、有能力提振經濟，又是宏觀經濟調控，又是提供財政、企業稅費減免優惠，落不到實處也是沒轍。