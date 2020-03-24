世界視線：戰禍瘟疫迭至　敍國無力招架

新冠肺炎病毒肆虐全球，各國政府相繼採取抗疫措施，但一個最高危的國家卻被遺忘，這就是戰火連年的敍利亞。敍北地區尤其危險，政府軍早前與土耳其軍隊在當地爆發衝突，一百萬難民流離失所。一位難民向西方媒體表示：現在只能聽天由命，看真主如何安排。

敍國政府已採取一系列措施，包括封閉國際港口，關閉學校、公園、餐廳和公共機構，並表示根據敍國官方檢測，只有一宗病例，但西方媒體質疑當局隱瞞疫情。為了查明實際情況，世界衞生組織嘗試協助敍國進行檢測，在首都大馬士革完成了三百宗抽驗，未發現更多確診個案。在反政府武裝的勢力範圍則進展不順利，至上周僅抽查了三宗，結果全部呈陰性。

本周，世衞還會向敍北運送醫用手套、口罩等應急物資各一萬套，為迫在眉睫的大爆發作準備。儘管如此，整個敍北仍只有不到兩百張ICU床位，顯然無法應付可能發生的疫情。更嚴重的是，為了逃避戰火，大批國際醫療援助隊伍早前撤離當地。世衞官員警告，參照中國和伊朗的疫情爆發過程，敍國的狀況不容樂觀。尤其當地被戰火摧殘的大城市郊區、難民營都可能大爆發。目前正值春季，難民營被雨水浸透，衞生條件惡劣。難民已很多個星期未獲得清潔食水，根本無從為個人消毒。

聯合國官員呼籲敍北各交戰方立即停火，以免人道危機惡化。但是，疫情亦立即被注入政治元素。庫爾德人在當地建立的分離政權，便以防疫為理由，封鎖連接敍國政府轄區的道路，形成實質的割據局面。但這亦令庫爾德面對作繭自縛的困局，一旦疫情大爆發，他們既不能指望北部的土耳其宿敵援助，同時又切斷了與南部敍國政府的來往，醫療、生活等物資供應將陷入嚴重短缺。

噩夢一旦成真，將對地區局勢帶來連鎖反應。首先，土耳其將面對國際社會壓力，向敍北難民提供直接援助，而土國面對疫情已自顧不暇。同時又會有數以萬計難民怒海逃生，穿越地中海，試圖取道意大利、希臘等南歐國家進入歐盟。難民船、難民營都將成為病毒溫床，為歐洲帶來新的疫情。