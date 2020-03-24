從現時的情況來看，在特朗普掌權之下，美國的新冠肺炎疫情只會是控制不了。即使部分州政府採取部分封城鎖州的措施，一是嚴格不了，當總統還在大肆吹牛，不肯採取緊急措施，美國慣於自由懶散的人民會真的為己為人來遵守嗎？二是醫療物資、設備和人手不足，往哪裏找供應呢？本地已經缺乏生產，進口也不容易，因為全球搶購，即使特朗普派兩艘軍方醫療船到紐約，只增加二千病床，杯水車薪。而紐約州以外，其他各地呢？美國還有一個隱憂，就是軍隊中已有確診患者，最後依靠的軍隊也未必可靠。

美國社會和特朗普的希望，只是特效藥研發出來。這就有點望天打卦，期望上帝打救！若上天不聽，以美國政府的政策和能力，現時正像意大利早些時期，在失控邊緣。意大利沒有歐盟和北約營救，美國反將短缺的醫療物資從意大利運走回國。但是意大利有中國的支援，四川和浙江的醫療隊帶同物資支援，並且參與制訂防治政策，用中國經驗來糾正早前當地的失誤方法。不過，意大利國民還未嚴守紀律，病症仍在擴散，形勢未可樂觀。中國在四川醫療隊之外加派浙江醫療隊支援，可能還需從四川、浙江協調更多的支援。

特朗普還在污名化中國，用「中國病毒」之名包藏禍心，意圖推諉失職的責任給中國，也圖謀藉機打劫中國。這些都是為了競選連任，為了維護政府背後的金主和極右政治勢力，絕不是為了美國人民，為了所謂的「美國優先」。觀乎特朗普全力救股市而輕視疫情，他的共和黨團隊在疫情宣布之前拋售股票牟利（媒體追查之下，可能有更多政府中人涉及），怎可期望特朗普認真去防疫治疫呢？

美國疫情加劇，便愈顯出特朗普政府的失職、其民粹主義的虛假和失敗。於是，在總統大選當前，民主黨擬推舉前副總統拜登出選，正可凝聚反特朗普和開始醒覺並離棄他的政治勢力。特朗普的形勢日劣，以他及其團隊實際反民主的心態，幾可預期他會訴諸異常舉動來爭取政權的控制，左右選舉。

異常的舉動，有機會是全力把新冠肺炎疫情的責任推卸給中國，發動全面反華仇華的種族主義。不但在國內排華，更有可能在海外策動中美的軍事衝突，讓他以戰時總統權勢來藉對華衝突爭取美國人盲目的愛國精神支持。軍事衝突未必真的開戰，只是製造事端來作藉口。

會否惡化至這情形，端視美國疫情的發展，也看美國政治有否足夠的民主力量來抑制特朗普的瘋狂。