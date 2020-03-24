美國二百多年的民主選舉制度和文化，造就以及惡性膨脹了一大批無賴、欺詐成性的政客。而美國總統特朗普、副總統彭斯，就是當下「領導美國繼續偉大」的三流政客。

是的，三流政客並不妨礙他們贏得選舉，這是美國的民主劣質制度和文化造成的。時間愈久，其劣質性愈會發揮，愈會使三流政客「天下無敵」，因為老美民主制度和文化的劣質劣根性，在於它的欺騙性和盲目性，在於選民最有可能把騙術高明的政客推上政治舞台，還自以為很聰明、很有神聖感，這種制度設計和選舉文化，不使那些最會欺騙、最會吹牛、最不要臉的政客輕易打敗那些騙術相對不高、吹牛相對不響、臉皮相對不厚的政客才怪。

不過，據說這種民主制度尚有「糾錯」機制，讓那些總統、議員們任期固定；選民如果覺得選錯人，下屆換人就是。可惜，選民的「糾錯」眼光，多數趕不上政客騙術的及時調整、花樣翻新，新選出來的傢伙「仲衰啲都話唔定」。時下的特朗普、彭斯兩位「活寶貝」，就是老美「糾錯機制」不斷「糾錯」且愈糾愈錯的產物，他們的「英明領導」給美國人帶來二百多年來最大的疫症禍害，他們的顢頇無能、狂妄自大、私心自用，把美國一手推進疫症深淵之中，把美國經濟、民生一手推進上個世紀三十年代大衰退以來最大的苦難危境之中。

然而，這一切卻正好給了特朗普繼續謊話連篇、欺瞞有術的機會。這些天，他只要露面、寫推文、談疫情，就把「中國病毒」掛在嘴邊，吹噓是在領導「對抗中國病毒的戰爭」，他把疫情在美大爆發一古腦兒推給中國，胡說中國若早幾個月通報，美國疫情就不會這麼嚴重。事實上，中國早在今年一月初就將疫情告訴美國，之後又連續十二次通報，老美情報部門也在一月中告知總統大人。然而，特朗普卻大耍無賴，誣告中國，把老美民選政客的劣質文化發揮得淋漓盡致也。