新冠肺炎疫情爆發後，美國政府為了掩飾抗疫無能的尷尬，不斷惡意抹黑中國，特朗普更一再以「中國病毒」來轉移視線。然而諷刺的是，過去美國一呼百應，總有一些國家充當應聲蟲，這次卻沒有多少國家附和，連盟友也不願苟同。澳洲總理莫里森甚至公開唱反調，認為中國並沒有故意隱瞞疫情，美國才是導致澳洲疫情惡化的主要原因，大多數病例來源於美國。

公道自在人心，意大利有位醫學專家也指出，該國早在去年十一月已出現高度疑似新冠肺炎的病例，意味着中國爆發疫情前，病毒可能已在意國傳播。由此可見，「病毒未必源自中國」的說法並非沒有根據。

其實，不管新冠肺炎病毒源自何處，每個國家都有責任防疫抗疫。中國不惜犧牲巨大經濟利益，採取封城等果斷措施，阻止病毒蔓延，效果有目共睹。反觀美國政府漫不經心，防疫漏洞百出，根本無法相提並論。據美國傳媒披露，美國情報機構一月和二月曾接連提出全球疫情危機的機密預警，但特朗普政府置若罔聞，完全不當一回事。

就在三星期前，特朗普還故作輕鬆地表示，新冠肺炎與普通流感沒有甚麼分別，對美國人風險很低，不必過分擔憂。就是這句「風險很低」，導致美國疫情迅速惡化，一躍成為全球第四大疫情重災區。特朗普批評中國處理疫情「不透明」，實際上最不透明的恰恰是美國，其感染病例恐怕遠遠高於公開的數字，因為許多輕症患者根本沒有接受檢測。

說穿了，美國不是不想為輕症患者檢測，而是醫療物資嚴重短缺。特朗普要求醫護人員消毒口罩後重用，固然顯示本身無知，也反映巧婦難為無米炊的窘態，若有足夠口罩，何必消毒重用？同樣是大國，中國迅速控制本身疫情之餘，還可以支援其他國家抗疫，而美國除了嫁禍於人，對全球抗疫沒有一分一毫貢獻。事實證明，美國確實衰落了。