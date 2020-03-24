全球疫戰，英國選擇「佛系抗疫」，不作主動救亡，任由國民大量染疫以達到免疫目標，不但被自己人狂轟，國際亦引為笑柄。香港很多官員戀棧舊主，抗疫也跟隨英國不作為，比起澳門慢十多拍，多個國家為了堅壁清野，主動切斷輸入個案，紛紛採取封關，注意，是正正式式的封關，而不是像港府搞的四不像檢疫隔離。像新加坡確診個案急增，近日錄得的確診個案，約八成是輸入病例，該國政府急急封關，禁止所有短期旅客入境或過境。而新加坡居民可以入境，但其後要接受十四日隔離。

澳門在疫情初期迅速關掉娛樂場所，現在都已重開，反觀香港各界呼籲戲院及夜店休業，政府卻無動於衷，結果不幸言中，有戲院中招，而蘭桂坊更變成播疫溫床。究竟官員在猶豫甚麼？無疑暫停部分場所營業會造成一定經濟損失，但長痛不如短痛，橫豎現在各行各業都在吊鹽水，置之死地而後生，徹頭徹尾斷掉傳播鏈才可防止疫症蔓延。

專家不斷警告，政府若不改善抗疫措施，香港會變成下一個武漢。但現在武漢由重災區慢慢重新站起來，新增個案比本港低，據聞在本月內會解封。兩者分別，就是一邊壯士斷臂，一邊拖泥帶水。忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。北京近日有大量輸入病例，主要是海外華人蜂擁到中國「避疫」，形勢嚴峻。民航總局頒令昨日起，所有目的地為北京的國際航班，要在周邊十二個城市機場進行檢疫及入境手續，符合條件的旅客始獲准原機進京。

首都北京尚且可以如此果斷，更加反映港府不作為，泛民便借機攻擊，要求全面封關。巧合地政府昨日終於宣布實施全面封關十四日，由星期三開始禁止非香港居民入境，亦停止轉機安排。遲到好過冇到，大家是否又收貨？應做不早做，現在變相聽了泛民話，你說是不是為敵人助攻？