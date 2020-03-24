倫敦帝國學院有個新冠肺炎疫情應急小組，在三月十六日發布了一份最新研究報告，模擬了不同抗疫策略以及對應的結果，特別是關注英、美兩國可能出現的結果。這個報告預計，如果政府繼續採取「延遲策略」，可能導致英國約二十五萬人死亡，美國則是一百一十萬至一百二十萬人左右死亡。相反，如果採取中國那種「隔離策略」，例如保持社交距離、確診者及他們的家屬予以隔離，英國的總死亡人數將大幅降至二萬人左右。報告的其中一個重點，是即使英、美的醫療水準較高，但仍然難以應付一旦疫情大規模爆發可能帶來的醫療負擔。

英國有傳媒認為，英、美兩國政府其實已經改變了對付新冠肺炎疫情的策略，從延遲策略轉為隔離策略，只不過沒有大張旗鼓公開宣布而已。以英國為例，政府已經放棄當初的撒手不管，任由疫情自然發展，希望社區內感染逐漸蔓延，等候起碼百分之六十國民受到感染後自己痊愈，從而產生自然免疫力，好讓病毒因而受到圍堵，不再大規模傳播的策略。近日，英國政府一改過去口風，開始呼籲各商業機構盡量讓員工在家工作，要求酒吧停業，並將要求所有餐廳、劇院、博物館、健身中心關閉，叫停所有大型體育活動，減少國民接觸機會，從而減低病毒的傳播。這種新策略與一星期之前首相約翰遜公開宣布的延遲策略，明顯是南轅北轍。難怪網上有人嘲諷說，英國佬不愧是老狐狸，先表示袖手不理，任由疫症擴散，一下子把留在國內的大量留學生和歐洲大陸移民嚇走，然後轉為隔離策略，結果不知省回幾許醫療負擔。

除了意大利一早採取封城封疆策略，看來整個歐洲也齊齊改為實行隔離策略。法國宣布，離家外出需要出具證明是確有需要，如購買食物和日用品、看醫生，或不能在家工作要外出上班。另外，國民有機會緊密接觸場所如咖啡室、餐廳、戲院、夜總會、博物館、運動中心都要關閉，只有食物店、藥房、銀行、新聞機構、汽油站等繼續開放，有趣的是煙草商也可以繼續營業，可見法國政府對煙民特別照顧。法國也出動軍警上街，在主要城市維持封城令。不過，有人擔心一向崇尚自由的法國人會否如意大利人般陽奉陰違，私下聚會作樂，令封城令漏洞百出，如同虛設。

歐洲其他國家都進入緊急狀況，德國開始關閉娛樂場所，西班牙已宣布十五天緊急狀況，其他如關閉學校都比英國先行，各類大型體育活動如足球大賽都率先停止，可見歐洲已經採取一致的隔離策略，嚴陣以待。