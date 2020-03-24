香港人熱衷外遊已是遠近馳名，英國旅遊網站曾進行統計，香港每年人均出門旅遊次數高達十一點四次，冠絕全球。然而，在疫情肆虐全世界之際，仍然出外旅遊不僅自招風險，更是自私到極。本欄早前才撰文指出，「即使沒有中招，萬一因為封城封關而令航班暫停，無異於自找麻煩，屆時這些港人又會抱怨港府不出手施救了。」隨着全球四十多個國家及地區實施封關，國際航班陷於癱瘓，一語成讖了。

入境處指出，接獲一百四十八名港人滯留摩洛哥、六十二人滯留秘魯的求助，大部分為旅行團團員，保安局及入境處透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館、摩洛哥王國駐中國大使館、中國駐秘魯共和國大使館、香港旅遊業議會及有關旅行社了解及跟進後，九十八名滯留摩洛哥的港人已返港或已作返港安排，其他個案則在處理中。

明知疫情嚴峻，明知國際航班大幅取消，有些港人仍然玩樂至上，旅行大過天，滯留外地根本是咎由自取。他們出門前，沒有想過回不來的後果嗎？沒有想過感染病毒的可能嗎？沒有想過將病毒帶返本港的風險嗎？已經是成年人了，去玩也不分時機，結果又要港府及中央出手善後，勞師動眾，簡直不知醜字怎麼寫。

近日本港新冠肺炎確診個案急增，幾乎每日都有三、四十宗外來傳入病例，有的是歐美返港的留學生，有的是旅行大過天的自私港人，早前連公院醫生都因為到外國滑雪而染疫，進一步加劇公營醫療負擔。港大醫學院院長梁卓偉形容現時已到了「最高風險轉捩點」，醫管局行政總裁高拔陞擔心公院不勝負荷，偏偏有些港人為了一己之私添煩添亂，寧不怒乎！

一場疫症，折射港府的無能、政客的無良、黑醫護的無恥和部分港人的自私。抗疫須上下一心，有人建議禁止非本港居民入境，其實更應禁止本港居民出境。