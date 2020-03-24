內地最大的移動電訊公司剛公布業績，其中有九百多萬個客人帳戶消失了，情況罕見，引來部分人的無限想像，說是因為新冠肺炎肆虐，使中國損失了很多人口，而官方宣布疫情至今只死了三千多人，是作偽的數字云云。

美國總統特朗普說過，中國公布的數據，你永遠無法知道真偽。我們權當如是，但只要能慎思明辨，善用邏輯思維，大可以從旁證中推敲出大致的結果。

從兩個指標中，你就可以窺見早前的內地疫情並不如外界傳言般嚴重，公布的數據即使並非百分之百真實，但是不會相差極遠。慢說不可能有幾百萬人死亡，就連幾百萬人染病也不可能。

哪怕其他人的病況可以隱瞞，有兩類人是瞞不了的，第一類是內地的明星、名人，第二類是香港、澳門、台灣旅居內地的人。如果疫情曾大幅度擴散，上述兩類人不可能幸免，定必傷亡枕藉。

本欄早前已經說過，疫情發展至今，內地娛樂界、體育界、文藝界幾乎沒有一個明星級的人物「中招」，有的都是在外國染病後回去的。反而西方世界的政圈、娛樂圈、體育圈，確診新冠肺炎者不知凡幾。知名人士患病或逝世是瞞不住的，國內、國外都一樣，如果內地真有幾百萬人遭殃，何以明星、名人們都能無恙？

香港、澳門、台灣三地有不少人居於內地，早前，也有留在武漢的港人被確診，甚至病故，但那只是少數例子，絕大部分住在武漢的三地居民都安然無恙，更遑論是住在其他城市的。

見微知著，由上述兩類人的情況便可推斷出，內地的疫情應該算不上極嚴重，整體而言應遠比意大利好。說中國死了幾百萬人，你就當作笑話聽好了。至於電訊公司有客戶大量流失，想必是有其他原因。