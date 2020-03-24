聯合國剛公布「2020年全球幸福報告」，以十分為滿分，香港人幸福指數五點五一分，喺全球一百五十三個被調查國家和地區中排名七十八，下跌兩位。其實，何謂幸福，十分抽象，尤其全球疫症爆發到不可收拾，各國封關鎖國，個個要在家防疫，邊度都唔使去，呢個時候講乜鬼「幸福指數」，都真係嘥氣！呢！早前白色情人節，當天愉景灣的一個雞尾酒會婚禮，竟變成爆發群組確診新冠肺炎，包括三十一歲新郎。阿哥，明明係幸福滿瀉，卻中招，好番都唔知今後肺功能會否下降三成，洞房花燭夜變終日憂心忡忡，幸福有時又真係好難捉得緊！

港人平均壽命居世界前列，男女都逾八十歲，之不過長壽不代表快樂，皆因香港冇全民退保，生前政府資助院舍難求，不少老人家「蒙主寵召」，天堂有位而資助院舍仍在隊尾輪候中，至於死後骨灰龕位亦係求之而不得，話之你靈魂輾轉反側，你話係唔係「壽則多辱」吖？

呢，書呆子就話，「坐擁書山，雖南面王，不易也」，富二代就話，「駕火紅法拉利，有美相伴，到淺水灣歎下午茶，睇雲山聽海濤」！如果你問我邊個幸福，此刻，古稀的我，若不是手停口停，梗係選睇雲山聽海濤啦，冇美相伴，啜住濃香咖啡，悠閒地等待張愛玲筆下嘅白流蘇驚艷乍現，其實亦是一種幸福！

梁實秋講過，早起，穿有條紋睡衣褲，趿着涼鞋，抱紅泥小火爐，手持破蒲扇，對着火爐徐徐扇之，俄而濃煙上騰，火星四射，直到天地絪縕，一片模糊。煙火中人，誰能不事炊爨？這是表示國泰民安，有米下鍋，不亦快哉！搵食搵食，小市民最緊要搵到食，上世紀七、八十年代，窮，只要肯捱，頂硬上，不少人都有兼職，有工開有飯吃，不少人就咁捱到仔女大學畢業，從此改變一生，都唔知幾幸福！可惜依家百業蕭條，失業率高企，想頂硬上都難，仲講乜鬼幸福吖！