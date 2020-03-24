印尼防長普拉伯沃去年底出訪中國時，同意購買中國巡邏艇，承諾印尼優先發展與中國的關係，並向北京保證，希望在國防和安全等領域加強印中雙邊夥伴關係。印中有這樣具前景的關係發展，對整個亞洲及南海區域，產生了促進作用。不過，美國向來要在南海布置軍事防線，印尼、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、越南若與北京有進一步的交往，美國都會找機會利用威嚇手段破壞。

今次印中軍備貿易有新的突破，挑起美國神經，近日有美國外交消息傳出，會採取制裁迫使印尼放棄向北京購買兩艘共值二億美元中國巡邏艇計劃，更會連消帶打，要印尼也放棄向俄羅斯購入總值達十二億美元的十一架俄羅斯SU-35戰鬥機。美國的目的離不開兩個，一是不希望印尼在軍備上與中俄走得太近，令美國向印尼輸出軍備減少；二是印尼位處南海的重要性，一旦印中益加發展軍事外交，美國帶動守護南海的力量便相對減低。

印尼在消息傳出後沒有反應，相信認為沒必要採取主動，而俄羅斯則替印尼抱不平，認為若這次國家級軍事貿易受美國以制裁相逼而放棄，就是對印尼的民族屈辱。印尼不希望遭美國制裁，但會關注國家自主權，美方的做法會引發印尼人民反感，在現時印尼積極發展外交、經濟、社會的同時，該國將目標定位在世界二十大國之列，以印尼的人口及經濟，這個目標指日可待，美國現時以大國相逼，在印尼埋下他日反美的炸彈，印尼更會藉今次機會試探美國，不放棄與中俄達成的軍售協議。

從南海局勢看，當北京與周邊國家的關係相對穩定，美國就會用種種方法打壓挑撥，破壞北京與南海諸國的關係，這次逼印尼放棄北京的軍售，當然期望起到雙重作用，但不要忽視印尼已經不是過去的小孩子，美國的威嚇已經過時，不妨參考菲律賓的例子吧。