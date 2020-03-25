世界視線：外行人領導內行　美國防疫隱憂多

美國總統特朗普抗疫不力，不僅令民眾身受其害，影響甚至遠達非洲。特氏日前透露，過去治療瘧疾的羥氯喹與氯喹，可用作治療新冠肺炎後，不僅在國內引發搶購潮，供應出現緊張，尼日利亞更出現兩宗服用氯喹後中毒的病例。

尼日利亞拉各斯州醫療官員透露，由於人們在沒有任何指導的情況下自行用藥，因而引發意外，預計未來幾天，醫院將收到更多類似病例；而尼日利亞人民繼續瘋搶氯喹，價格上漲了五倍之多，一些人一買就是十多二十包。

實情是，就特氏宣稱上述兩種瘧疾藥物獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，用作治療新冠肺炎後，FDA局長哈恩便立即否認，強調現階段還未找到適合的劑量，仍然需要臨床試驗；國家衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇為首的專家亦強調，兩種瘧疾藥物對新冠肺炎的療效，主要來自法國的研究，而且樣本數量並不大，難以據此下結論。

說到福奇此人，早在上世紀八十年代出任過敏症及傳染病研究所主任一職，在業界及民間享有崇高的聲望，取得共和黨和民主黨的跨黨派信任。即使是立場極為保守的共和黨眾議員科爾也表示，如果他要了解傳染病的事情，他一定會聽福奇的話。

然而即使像福奇這樣，擁有「江湖地位」，也對特氏的外行領導內行，愈來愈感到吃不消。他日前接受媒體專訪時，不點名批評特氏，透露自己每天陪他出席疫情記者會，但他的說法跟自己的專業認知大相逕庭。儘管特氏願意「聆聽」，但當他拿着咪高峰「大放厥詞」，自己總不成強行把他拉走，只能待下次有機會時澄清。

懶理專業判斷，只關心是否有「利好消息」，可說是特氏防疫的一大特色，面對全國掀起的口罩荒，強調「消毒後可重用」，堪稱箇中經典。特氏日前揚言，「治療不能比疾病更糟糕」，暗示正考慮在國家厲行十五天「社交距離」後，逐步恢復經濟活動，為「救市」不惜將民眾生命置於險境，抗疫政治化令人嘆為觀止。