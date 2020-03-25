功夫茶：亂世謠言滿天飛　政府放任埋惡根

清末中興名臣曾國藩說：社會大亂之前，必有三種前兆，一是無論何事，均黑白不分；二是善良的人，愈來愈謙虛客氣，無用之人，愈來愈猖狂胡為；三是問題到了嚴重的程度之後，凡事皆被合理化，一切皆被默認，不痛不癢，莫名其妙地虛應一番。

嗱！功夫茶認為，應加多條，就係亂世妖言特別多，謠言滿天飛。黑暴以來，甚麼「違法達義」、「暴力有時或可以解決問題」；漢奸黎嘅毒果報更推波助瀾，亂世邪說為年輕人「洗腦」，不斷上街衝擊法治，烈火暴行，至今持續。事實上，網上涉刑恐滋擾時有發生，好似涉刑恐滋擾東方廣告商和公開東方記者照片姓名大肆抹黑，已如傳染病在社會散播！功夫茶亦指出警隊畀人話「黑警」，要有對抗歪風嘅執着，如果唔係，「黑警」畀人講咗一千次，就會當咗係！

之不過，言者諄諄，聽者藐藐。政府放任，愚民又信到十足，依家唔單止肺炎，直頭燒壞腦。呢！網上尋日又謠言滿天飛，指行政長官會喺下午三點半舉行記者會，公布多項嚴厲嘅抗疫措施，好似實施全港宵禁啦！相關貼文又話食肆及店舖等需於晚上八時後關門，港鐵及巴士等公共交通將於九時後暫停服務等。

政府第一時間撲出來澄清絕無其事，並強烈譴責有人故意散播謠言，在這艱難時刻，希望市民能同心抗疫云云。其實，呢啲唯恐天下不亂嘅貼文，冇進一步誇大話：如果宵禁期間，有戴手帶而亂出來遊逛或食車仔麵者，一經發現，必會遭「黑警」亂槍掃射，後果自負，都算「畀面」啦！嗱！香港今日之亂象紛呈，止暴制亂無能，就係廢柴政府縱容出來嘅惡根！毒果報推波助瀾「黑警」打死人，政府有冇認真去糾正？美化暴力鼓吹黑衣人上街，政府連「譴責」都冇句，梗係壯大反中亂港者嘅膽啦！

今日香港亂過芝麻糊溝花生醬，就係廢柴政府不作為！如果一個社會可以任由「謠言」、「恐嚇」等轉化成政治資本，而不會因為「抹黑」、「刑恐」而被繩之於法，咁謠言只會更滿天飛，妖言只會更惑眾，而社會只會繼續沉淪下去！

事實上，類似嘅謠言亦非首次，去年網上亦已傳出政府正研究宵禁，連內地官媒亦煞有介事在Twitter稱可能宣布「周末宵禁」。你話謠言有乜可能會「止於智者」？三國魏文帝曹丕即位時，當時民間謠言特多，文帝對此十分痛恨，下令「敢以誹謗相告者，以所告者罪罪之」，於是再沒有謠言滿天飛。道理一字咁淺，在上的要把散播謠言者繩之於法！啲宵小網上暗箭傷人或亂咁放屁，若然一啲成本都冇，唔變本加厲就有鬼咯！功夫茶警告廢柴政府：治亂世用重典！千祈咪hea住廢噏幾句就當做咗嘢！