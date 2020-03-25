產評：疫襲經濟無前例　從速撤辣保經脈

全球疫情未見受控，金融市場持續動盪，迫使美國聯儲局無限量放水，務求盡快穩住信心。事實上，如今疫情嚴重威脅經濟，各國都不敢怠慢，救市務求「快、狠、準」。香港既為外向型國際都會，經濟所受的打擊必然甚大，港府行事不要再畏首畏尾，除了加速執行各項紓困措施外，更有必要果斷為樓市撤辣，策略性保住經濟命脈，以防大廈一傾無以挽！

香港一方面要面對內地需求急降的困局，另方面亦要面對國際市場巨震，內外需求全面「速凍」，旅遊與消費、工商業支援服務、貿易及金融四大支柱皆無以為繼，唯獨剩下地產這支中流砥柱，如今亦面對一手銷售冷清、二手成交量價齊跌的不穩定因素。上至企業家，下至小市民，都明白樓市好壞牽動着百業景氣，亦關係到社會財富。若然在這個艱難時期甚麼都不做，任由樓價大冧，實乃香港經濟不能承受之劫。故見社會要求港府為樓市撤辣的呼聲日高，盼望及時出手穩住地產「大動脈」力保經濟。既然聯儲局也可以一步到位，香港怕甚麼呢？

《金匱要略》云：「夫病痼疾，當先治其卒病，後乃治其痼疾也」，意謂舊病未愈，新的急病又起，當以急則治標，緩則治本，以免體質急速變差，轉增舊疾，一命嗚呼。套用在香港目前的情況，樓市供不應求固然是長期問題，可香港經濟去年已元氣大傷，目前再加上一場全球性的流行病夾擊，經濟停擺，除了糧食供應尚穩定外，嚴峻情況恍如身處戰爭。如此非常時期，港府救市得快且準，從樓市撤辣入手，正是當前治理卒病，穩定經濟命脈的藥方。

觀乎區內的主要競爭對手新加坡，同樣是備受外部需求急劇收縮而衝擊的小市場，惟當地已有聲音促取消樓市相關調控。回看香港近年事事遜人一籌，國際上多項排名也低於對手，如今全球各地任何政府都懂得分輕重，為何唯獨港府仍在猶豫、蹉跎時間？是否眾國皆醉呢？

時移世易，如今全球再次走入超低息環境，港銀按揭所實施的「三厘」壓力測試實屬不切實際；隨着樓價調整，物業按揭成數限制亦宜檢討，以免影響正常的「換樓鏈」流轉，搬石砸腳。臨危應變，及時檢討逆周期措施，透過撤辣刺激樓市流動性，為經濟注入活水，穩定消費和投資信心，以減輕銀行落雨收遮的壓力，紓緩企業倒閉及工人失業等經濟痛楚，實乃「四両撥千斤」，可惜偏偏忠言逆耳，難道港府真的不見攬炒不知悔？