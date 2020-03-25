正論：無能抗疫無奈封城　末日政府末世瘋情

為了一碗車仔麵，香港人可以去到幾盡？上帝要你滅亡，必先令你瘋狂。今時今日香港，無時無刻印證這句話。疫潮接暴潮，去年瘋狂堵路縱火之後，今年首先瘋搶口罩防疫用品，最近又掀起一股回港狂潮，再爆出大量違檢疫令個案，為了口福，置自己與其他人安全不顧，這個城市的人民淪落至此，這一片末世瘋情，又是誰所造成？

當內地疫情逐漸放緩，全球卻爆不停，而西方國家防疫意識不足，疫情慘重，單是意大利已死了六千多人，雖然香港也不見得好，但不少海外港人身處危地，兩害取其輕，急忙返港避疫，本月至今共有十八萬市民從海外回港，許多來自高危地區，不少可能是隱形播毒者，港府起初只要其檢疫隔離，但執行方面錯漏百出，措施形同虛設，不少隔離人士違令四處走動播疫，令到疫災倒灌，蘭桂坊及戲院食肆接連中招，單日新增個案竟然與整個內地相若。

第二波疫潮爆發，無能政府無奈封城，禁止外國人入境，可是各界都指行動太遲，十八萬回港人士埋下輻射式傳播鏈，直至昨日，衞生署已就違反家居檢疫令發出超過四百封警告信，以政府的效率，漏網之魚數目恐怕遠不止此數，只要當中有隱形播毒者，一傳十，十傳百，後果沒法想像。

衞生官員雖然強調，違反家居隔離，定罪後會被判囚半年及罰款，但不少留學生年紀太輕，不明白違法後果嚴重，像近日便有十三歲女童違令出外進食。官員聲稱正商討實施更嚴厲的措施，遠水不能救近火，而且刑罰對年輕人又有幾多阻嚇性？近九個月已證明，初生之犢連可以監禁至終身的暴動縱火罪也敢干犯，檢疫令罰則對他們來說是小兒科，政府設立家居隔離，卻沒有妥善做好監察工作，令到人形疫彈通處走，人心惶惶，市民自救，特別留心戴上追蹤手帶的人士，即時舉報，釀成一幕又一幕「捉人」鬧劇。

前晚及昨日凌晨，沙田及荃灣先後有一女及一男，違反檢疫令到餐廳用膳，被食客發現及報警。沙田個案當中一名戴上追蹤手帶的女童與一名中年漢在店內用餐，二人全程未有戴上口罩，並圖坐上的士被喝止，餐廳職員報案求助，涉事十三歲女童原來早前由外地返港，未有遵守檢疫令，經調查後被送往火炭駿洋邨檢疫中心強制隔離。昨日多區繼續有市民報案，指有接受檢疫人士懷疑違反檢疫令，包括中環半山舊山頂道、灣仔駱克道及粉嶺聯和墟巴士站，巡警接報到場處理，隨時中招，即使全副裝備的衞生署檢疫醫生也失守，何況臨急臨忙趕來的警察未必穿全副防護衣？

昨日凌晨發生的荃灣個案便爆出播疫驚魂，一名廿四歲青年戴上追蹤手帶，與數名友人於路德圍一間車仔麵店大快朵頤，其他食客報警求助，發現他有發燒徵狀需送院治理。該車仔麵店即時暫停營業及進行消毒，負責人狠批青年不負責任，而沙田違令女童光顧的食店，亦要暫停營業及消毒，董事痛斥違反檢疫令人士自私，無戴口罩又想乘搭的士逃走，罔顧全香港安全。

這些店舖無辜受牽連蒙受損失，政府執法抗疫不力，商戶惟有自救，為食客量體溫及檢查手上有沒有手帶，換句話說，承擔原本應該由政府做的防疫工作，而官員不但沒有適時改善，想到的方法都是斬腳趾避沙蟲，治標不治本，例如舉報熱線，並呼籲市民自律，及宣布計劃修例暫時禁止食肆賣酒，表示有確診個案與酒吧消費有關，希望立法能令社會安心。這是把責任與損失都推到商戶身上，若果檢疫隔離工夫做得充足，又怎會有大量漏網之魚？廢官把關，市民旦旦有是哉，又豈有安心之日？

政府雖規定所有從海外返港的人士均須強制隔離檢疫十四日，但港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠病毒是隱形病毒，患者可能經已發病但毫無病徵，病毒可以在體內存在數星期，因此十四日甚至廿一日潛伏期依然不安全，除了透過飛沫傳播，如果環境表面受污染，其他人觸碰後都有機會感染，以目前香港天氣潮濕且忽冷忽熱，病毒可在環境中存在數日。換言之，草木皆兵， 動輒得咎。哀哉我民，戴口罩忍了兩個月，抗疫依然沒有起色，不知還要戴到何日。平日香港人精神壓力之大，在世界上已經數一數二，現在更日日夜夜在生死邊緣徘徊， 逼近臨界點，很快全面崩潰。

一碗車仔麵引來的紛亂，反映末日政府末世瘋情，對於多名市民違反家居檢疫令，政府表示痛心和失望，高官語帶哽咽，市民卻欲哭無淚。疫情未受控，民情已失控，不知是瘟疫把人逼瘋，還是瘟神靠害市民？