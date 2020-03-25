神州觀察：疫情清零太乾淨　疑點重重令人憂

已經封城兩個月的湖北武漢市，近期連續數日宣稱疫情零新增，並開始逐步解封及推動復工復產。只是當地疫情清除得如此乾淨利落，似乎令人難以置信，尤其是武漢近來屢傳出現假治愈、復陽及無症狀感染者確診等病例，外界擔憂此舉屬「政治清零」，是在為全面復工復產創造條件，恐再度涉玩弄瞞疫伎倆。

內地網絡近日廣傳一篇自稱是湖北主流媒體記者所寫的文章，揭發武漢市一名老婦治愈新冠肺炎出院後再次出現症狀，求助多家醫院皆被以不屬定點醫院為由拒收，並指類似情況十分普遍，懷疑醫院為減少確診數字而相互推諉。文章並公開部分網絡群組截圖，披露武漢一些小區在當局宣布「零新增」的同時，其實存在新增病例，甚至有說武漢同濟醫院新增了一百多宗，惟均遭武漢市衞健委逐一否認。

另一極具爭議的問題，就是無症狀感染者到底屬不屬於確診病例，及是否存在傳染風險？有境外媒體披露一份據稱是內地政府內部文件，截至二月底，內地有逾四萬名無症狀感染者未被列入確診人數。按照解放軍呼吸病研究所專家的說法，無症狀感染者可分兩類，一類是尚在潛伏期，過後就會有症狀，另一類則一直無症狀；與治愈後再確診患者的核酸檢測結果均可為陽性，意味不能完全排除無症狀感染者傳染他人的可能。惟國家衞健委早前已決定不再將之納入確診病例，從而更好地「成全」了目前的疫情清零計劃。

只是玩數字遊戲也好，偷換概念也好，終歸要靠事實說話，日前證實武漢再有一例新增本地確診個案，連日來的零新增已然破功，而在此前，武漢亦連續多日確診出現本地新增病例，說明此舉不能反映疫情真實情況。正如各省援鄂醫療隊相繼撤離之際，其中一支由各地疾控部門的防控人員組成的援助隊伍卻被要求留下，因為按照中國疾控中心專家所說，無症狀新冠肺炎病毒感染者的情況仍然令人擔憂，指武漢現在每天還會檢出幾宗或十幾宗，可見有些事真的不能太心急，零新增更不代表零風險。

至於康復患者出現復陽或再確診現象，亦是輿論關注的主要焦點，據臨床經驗顯示，疫情反覆的患者要麼症狀輕微，容易再治愈，要麼就是比之前更嚴重，早前更有復陽致死的個案出現。對此有專家稱是病毒隱藏得太深，也有專家認為是「假治愈」，更再次出現了「不會人傳人」的論調；別忘了，當初剛發現病毒時，當局也是這麼忽悠的，如今一切又像是在藉口敷衍。復工復產固然重要，疫情復燃的風險更不容忽視，出現零星新增個案不可怕，怕的是當局繼續遮遮掩掩。