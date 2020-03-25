媒體報道，意大利疫情危機已近失控。中國四川加浙江的醫療隊帶物資支援，俄羅斯派遣軍醫隊前往救援，古巴亦派出了醫療隊。俄羅斯和古巴受美國制裁，俄羅斯亦受包括意大利的歐盟制裁，受制裁而不記仇來慷慨支援，顯示出俄羅斯的胸襟和戰略。意大利是北約成員國之一，駐有逾萬美軍和重要空軍基地，俄羅斯不派遣民間隊伍而由軍方援助，別有用意。古巴屬窮國小國，但社會主義制度使它的全民免費醫療體制享譽世界。它之施以援手，正向世界表示美國幾十年的制裁壓不倒古巴人，也顯示古巴非歐美體系的醫療制度，技術水平先進。

意大利是疫病戰場，古巴與俄羅斯都要參與救援，以取得一手資訊與經驗，有助本國日後抗疫，俄羅斯的軍方派遣隊中，相信有生物戰的專家。相對而言，北約盟主也號稱霸權天下的美國，全無協助之意，倒反把醫療物資急急運回美國。歐盟大國的德國也沒表示，卻截運充公往意大利的口罩等抗疫物資。法國總統說北約腦癱了，意大利總理說歐盟沒用，歐盟實則已瓦解了。

美國在二次大戰後在歐洲布下的體制，在新冠肺炎疫情的衝擊下，全面崩潰。崩潰不是北約與歐盟缺乏資源條件，而是美國暴露出它的「狼子賊心」，全無道義可言。德國等大國也失去維護區域合作體系的意志、決心和魄力。歐盟富國都各自為戰，拋棄處於危機中的意大利、西班牙。更遑論要照顧歐盟的窮國、小國，後者只能自求多福。但已非屬歐盟與北約的塞爾維亞，卻有中國兄弟情誼的援助。相反地，同屬歐盟北約之外的烏克蘭，多年以來，投靠美國與歐盟得到的只是空言，只能靠實施緊急狀態，作自我救贖。

中國疫情已可控，作為第一個差不多戰勝新冠肺炎疫病的國家，中國大部分地區均已恢復經濟和社會活動，現時只是集中於湖北來掃尾，在北京等機場區域防範輸入病症的擴大。全球而言，大多數工業國家的生產趨於停頓，物資短缺。中國便成為各國救治疫情物資的主要供應地，不但倣效中國的成功經驗，還要依賴從中國而來的物資，甚至如意大利醫護人手緊絀，更可能需要中國大規模醫護人力的支援。中國堅持自力更生，倒成為全球羨慕、全球景仰的國家。

意大利等歐洲國家疫情變化，美國成眾矢之的，它的疫情在總統特朗普的把持下可能比意大利更惡劣。歐洲脫美傾向已難以扭轉，歐盟的發展也不可能續由德國、法國、荷蘭、比利時和歐盟官僚所主宰，中國與俄羅斯將是歐洲最可信任的夥伴。