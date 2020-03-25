根據「一國兩制」和香港《基本法》，香港特區享有「行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權」，這幾項大權構成了香港管治權的全部。這些權力全由中央授予、由一國授予。然而很長時間以來，港人以為這些授出的權力就和中央沒關係了，中央毋須督察、監管之，可任由香港特區的行政、立法、司法機構隨意使用；中央若對這些授出權力的使用情況有甚麼疑問或「關注」，就成了「干預香港內部事務」，就是在干擾「港人治港、高度自治」，就是「一國在侵蝕兩制」。

反對派還以此煽動「逢中必反」、鼓吹「民主拒共」、攻訐「中共絕對靠不住，一國兩制是天大的謊言」、蠱惑「港人反抗中共干預」。朝廷中的一些人則因為思想糊塗，懶政怠政，怕這怕那，就對授出的權力採取了「五十年不管」的態度，認定中央授權之後，「就不方便再管」，「否則會引起誤會」，「引起港人恐慌」，「讓反對派找到藉口」……如此這般，中共授出的權力，就真的任由「港英餘孽」、「洋奴走狗」去把玩，建構起他們夢想中的「政治實體」、「無王管天堂」。

不僅如此，他們還把這些不受任何監管、督察的權力用之於保護分裂國家的「港獨」和反中亂港勢力。他們知道，只有保護好這些勢力，才能鞏固好他們的天堂，才能「有效防範」有朝一日朝廷回過味兒後，要對授出的權力有所督察、監管。

香港的亂局和「一國兩制」的走樣變形、瀕臨翻車，已使朝廷意識到對授出的權力不能再無王管，遂有中央全面管治權的提出，其核心指向就是要對已授出的行政、司法、立法各方面的權力機關和人事作出監管、督察和調整，打破反中亂港勢力的保護傘。對此，需要有強勢而持續的政治思想和國家意識要求，也要有嚴肅的人事處理，而所有這一切都要堂堂正正、大張旗鼓展開。

古人云，任賢勿貳，去邪勿疑。中央授出的香港管治權中即有奸邪弄權竊勢，那就必須堅決去之！