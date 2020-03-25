寧做美國犬，不做中國人，這是黃絲們的共同特點。他們自以為擁抱西方價值觀，凡美國的東西都是正確，凡中國的東西都是錯誤，連防疫抗疫也不例外。當內地爆發新冠肺炎疫情時，他們大聲疾呼要求「全面封關」，禁止所有內地人入境，如今輪到歐美疫情失控，他們卻集體封嘴，從來沒有要求對洋人「全面封關」，這不是洋奴心態又是甚麼？

香港疫情本來不算嚴重，直接由內地傳染的病例並不多，也沒有出現社區大規模爆發，絕大部分確診患者都有外遊紀錄或從外國返港，近日確診病例急增，更是因為大批留學生從歐美逃亡返港所致。由此可見，最危險的地方是歐美而不是內地，黃絲們一味要求對內地封關，卻不敢要求對歐美封關，豈止是雙重標準，簡直是顛三倒四。面對疫情急轉直下，港府之前築下的防線迅速崩潰，終於不得不宣布禁止所有非香港居民由海外國家入境，可惜為時已晚。

有反對派政客批評港府現在才封關是「擠牙膏」，其實，來說是非者，就是是非人，港府防疫不力固然令人失望，而反對派刻意添亂更是令人不齒。明眼人都看得出，他們喋喋不休要求對內地「全面封關」，並不是為了防疫，更不是為了「救港」，而是為了煽動反中反共情緒，為了徹底阻隔兩地。香港遭受黑暴和疫症雙重夾擊，已經奄奄一息，他們依然不肯收手，以反對設立檢疫中心及指定診所為由到處堵路縱火，這到底是害港還是救港？

最諷刺的是，黃絲們鸚鵡學舌，跟隨美國主子將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」甚至「中國病毒」，以此抹黑和醜化中國人。殊不知在外國人眼中，香港人和其他中國人並沒有甚麼分別，中國人遭受歧視，香港人也不例外。人必自侮而後人侮之，叫囂「藍絲與狗不得內進」的政客也好，拒絕招待內地客的黃店也罷，實際上都在侮辱自己。