特區經濟自去年六月開始，受到示威潮重創，已經弱不禁風，以為有農曆新年旺季可以為商戶紓緩一下，怎料又爆發新冠肺炎，全球受災，二月份旅客人數比去年下降九成六，有人指大蕭條即將來臨，道指從高峰下跌近萬點，恒指也插水式下跌至近年新低。樓價因為成交冰封，暫時未有顯著跌幅，但想獨善其身，看來不可能了。

現在的經濟環境，所有的投資都有一定程度風險，黃金也會貶值，惟有現金才最安全，企業有充足的現金儲備，加上品牌值錢，還可有機會捱過這困境，但對一般中小企來說，隨時遇上周轉不靈，業務發展不明朗，借錢未必可以批核，東主套現物業是其中一個辦法去應急，可是受到重重辣招束縛，二手市場萎縮，變賣物業並不輕易，亦要付上沉重稅務代價。

有樓一族未能鬆綁， 無殼蝸牛亦錯過上車時間，全球都在減息救經濟，買樓上車成本大減，此時不買，難道等息口上揚嗎？可見辣招一日不撤，買賣談何容易，連帶地產業食穀種，各大公司求職信，相信很多是地產經紀及旅業導遊寫來謀求轉行。還有炒家也要求職，根本這個市場沒利可圖，辣招多年來已經趕走了炒家，剩下有實力投資者，把物業放租，不急於轉賣，也令盤源買少見少。樓市變得扭曲，未能自我調節，一旦出現樓災，恐怕釀成骨牌式效應，到時想救亦無從。

香港經濟像一潭死水，亟需活水來添生氣，樓市興旺可帶動法律、金融、裝修、物流及傢俬等多個行業，在旅業及零售業陷谷底時，更需其他行業振興經濟。救民如救己，政府面對未來財赤，需要開源，盡快撤銷樓市辣招，讓樓宇買賣成交增加，整體印花稅收入上升，何樂而不為？新加坡有類似的樓市辣招，近期亦有撤辣趨勢，事事快香港一步，難怪近年在多項經濟指數節節領先。