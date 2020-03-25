在應對新冠肺炎疫情問題上，美國的手法最為反覆。一月開始武漢的新冠肺炎疫情消息傳出，美國率先停止中國航班入境，還以為他們早有準備，一下子已經截斷病毒來源。豈料當武漢宣布封城，中國全國停止城際交通，工商業全部叫停時，原來美國總統特朗普還未搞清楚何謂新冠肺炎病毒，認為不外像流感般，擾攘短時間便過去，連全國疾控中心都沒有準備足夠檢驗測試劑，醫院的防禦裝備也嚴重缺乏。現時回望，原來他們起初也是採取延遲策略，要求地方醫院盡量減少對新冠肺炎病毒測試，縮小確診人數，讓疫症自動消失。

結果部分州郡如華盛頓州和紐約州懷疑受到感染的病人愈來愈多，聯邦政府才被迫調整策略，增加訂製測試劑，開始儲備口罩和防禦物品，可惜起步太遲，全球都供應不足。地方及傳媒問起，白宮初時回應的一致口徑是民主黨聯同傳媒玩政治，操弄疫情，挑起事端來攻擊政府，以遂其政治目的。

其實到了二月底美國已有部分州郡出現群眾性恐慌，有些城市出現搶購潮，先是衞生防護物料，跟着是食物，再跟着是日用品。這種群眾性恐慌逐漸擴散，聯邦政府才感覺不妙，於是調整策略：一是加強搜購醫療和防疫物品，增加新冠肺炎病毒測試劑的供應，二是轉換目標敵人，由白宮開始到各級官員都一致把矛頭對準中國，把疫症名稱改為從特朗普口頭的「中國病毒」，到下面官員的「武漢病毒」。這招轉換目標敵人的策略看來甚為奏效，根據最新民調，百分之七十三美國受訪者都認為疫症來自中國，擴散原因是中國隱瞞疫情。

美國政府把新冠肺炎疫情污名化的結果，是華裔和亞裔被歧視受排斥，傳媒不時報道華裔和亞裔受到攻擊咒罵，本來是旅遊熱點的幾個主要城市的唐人街遊客絕迹，商戶生意全失，叫苦連天。

現時美國聯邦政府已經宣布全國進入緊急狀況，不少城市，如紐約、洛杉磯、三藩市都加強人流管制，實施封城。

三藩市親友傳來短訊，說只有超市、藥房、診所和銀行開放。市民如無足夠理由不准外出。他們聽從政府建議，家中儲備十四天的食物和日用品。超市的清潔用品和食物都給掃光。幸好有華人食品店，仍能夠補充蔬菜和食物，連燒臘店也繼續開店。雖然理論上不准出門，但街上還見有人緩跑或去沙灘滑浪。洛杉磯的親友反而有點恐懼，說很多華人排隊買槍，因為社區物資短缺，華人變成被搶劫對象。可能他們見過一九九二年的大暴動，對暴民群出搶掠縱火猶有餘悸。