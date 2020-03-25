面對新冠肺炎來襲，美國毫無準備，特朗普更一度淡化疫情，將病毒當成普通流感，要不是美股多次恐慌性熔斷，他肯定不會出招救市，但如何抗疫至今仍是手忙腳亂。尤其是醫護人員的防護物資短缺，紐約的口罩存量將在三周內耗盡，西雅圖的醫生要用塑膠自製口罩，喬治亞州西南部醫院口罩甚至只夠用三天，令人咋舌。

醫護人員面臨零保護的風險，聯邦政府不是想方設法增加供應，反而是降低標準削足適履。美國疾控中心（CDC）竟建議醫護人員用頭巾或手巾代替口罩，令人瞠目結舌。但更「精彩」的還是特朗普，他叫醫護人員重用口罩，義正詞嚴指出醫療物資短缺，口罩應消毒後重用而不是丟棄它。連世界第一強國的總統都叫人重用口罩，香港那位笑料百出的立法會議員教市民蒸口罩重用，看來都不是太離譜了。

香港有些人言必美國標準，視美國一切為金科玉律，為何不效法主子建議，要求醫護人員消毒後重用口罩呢？對比起美國的糟糕情況，醫管局的口罩存量雖然好那麼一點點，但也是僅夠一個月的使用量而已，既然消毒重用或用頭巾替代在美國行得通，沒理由在香港行不通吧？

很可惜，香港那些唯美國是瞻的洋奴漢奸，偏偏在這個骨節眼噤聲了，那些聲稱「罷工救港」、「罷工醫人」的黑醫護同樣不發一聲。他們終於知道，原來「暴政港共政府」抗疫也不至於太差。要是特朗普叫醫護人員重用口罩那番話由港府廢官說出來，你道會有甚麼後果？

當然，特朗普雖然無能，但當地醫護人員沒有一個鬧罷工，沒有一個會以裝備不足脅迫政府達成政治目的，更沒有一個說「罷工救國」、「罷工醫人」。因為真正的醫護人員都明白自己的天職所在，也明白在國家危難之際抽後腿同叛國無異。事實證明，全世界只有香港黑醫護和反對派政客才會這麼無恥。