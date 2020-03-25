筆者執教鞭多年，一班之中偶爾也會有幾位同學染上流行性感冒，最初可能是同學Johnny染病，傳給Leo一人，Leo在班內活動頻繁，再傳給了身邊幾位同伴，在病菌活躍時節，這是尋常事。流感來襲，任何一個染上的人自己也有責任，不能諉過於人，沒有人會傻不楞登，因為是次流感在班內最初由Johnny傳出，就叫這種做「Johnny病毒」，更不會因大部分同學是被Leo傳染，而稱為「Leo病毒」。

就連小學生也不會這般幼稚、無知，可惜現任美國總統特朗普，有時卻連小學生也不如。近日，一場疫患肆虐全球，最初爆發地點在中國，但病毒是否起源於中國言人人殊，也有西方學者認為可能是始自美國。世界衞生組織早已將這種病毒定名為新冠肺炎，偏生特朗普喜歡挑事，近日藉口說全球大部分染病者是受中國的武漢人所累，堅持要將該病稱為「中國病毒」。情形就如一班之中大部分同學是因Leo而染病，就硬要將該次流感稱為「Leo病毒」一樣可笑！

幾年前，世衞已決定不再將地方名字冠於新病毒之上，以免造成污名化效果。這個決議跟武漢的疫患無關，是該組織方針上的轉變，他朝假如美國洛杉磯不幸傳出新病毒，這種病菌也不會以該城市命名，所以受惠的不止是中國，其他國家、地區亦然。

況且，世界潮流近年愈趨於低智化和野蠻化，在二○○九年，H1N1流感由美國傳出，導致全球最少十多萬人死亡，但當時的人不會將責任推到美國身上，美利堅人走到世界各地不會受歧視，更不會被暴力對待。但如今不同，西方部分野蠻人將是次疫情遷怒於中國，甚至是亞洲人身上。很多人無辜被罵、被打，這堪稱是現代文明的恥辱。

世界衞生組織為免助長這股歪風，堅持不以地方名字為新病毒命名，其實是很有道理。