港府新一輪防疫措施，除咗入境管制被轟反應慢，抗疫無能外，另一項引來頗大回響嘅係為咗減少聚集，建議修例暫時禁止八千六百間持有酒牌嘅食肆、酒吧及會所售賣及供應酒類飲品。

呢個「限酒令」一出，業界反應特別大；阿哥，酒吧唔賣酒，即係往日嘅「座上客常滿，樽中酒不空」就此消失，即係海鮮酒家冇魚蝦蟹食，咁即係叫人執笠啫，而特首林鄭月娥就話：對於禁止賣酒後，酒吧業界嘅員工和生意或受影響，港府不希望見到有裁員，會研究如何向酒吧業界員工提供協助。

林鄭話酒吧飲酒屬高風險，除口罩飲酒談天，飲醉後甚至有「更親密嘅行為」，令交叉感染嘅風險增加。呢番「廢府之言」，老朽唔知佢有冇「大膽假設，小心求證」？又有冇「科學」根據？根據老朽呢個酒鬼幾十年經驗，酒後失儀或酒後嘔吐就肯定多過「更親密嘅行為」！

稍微飲醉，醉眼看花只更朦朧，大有機會將烏鴉睇成鳳凰，只可遠觀而不可褻玩焉！點會有非分之念吖！呢！反而食到好嘢更易興奮，噴口水花之餘，每每更易「飽暖思淫慾」！所以話，封酒吧，又冇理由唔封食肆喎！尤其應禁止食蠔，因涉及壯陽食譜，乜鬼砵酒焗生蠔、香煎大金蠔，呢個時勢，一食，衰過微醉後親密行為增加感染風險也。

封啲唔封啲盞嘥氣！政府應全面要求食肆停業一段時間，反正依家餐飲業唔係執笠就係自動停業，老朽夠膽寫包單，食肆全部吊緊鹽水掛住呼吸機，若然疫情持續，睇怕都唔頂得幾耐就要「熄爐歸主」咯！目前餐飲業成為失業重災區，失業率急升至百分之七點五，有餐飲業職工會指，現時每月收過千宗求助，慘況遠勝沙士。相信限酒令後，求助個案更會急升。高官唔好再堅離地！派錢又姍姍來遲，快推補漏措施救水深火熱基層喇！