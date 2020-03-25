一場新冠肺炎，成了最具威力的照妖鏡，照出多國公共衞生、應急表現的優劣、制度的好壞、人民質素，甚至從政者的黑與白，一切清清楚楚。美國總統特朗普及白宮群官近期一直對中國捅刀，圖卸責以遮掩他們管治的失敗。近日美國部分尊貴議員被揭發為私利隱瞞疫情，利用公權力獲得消息在股海逃生，美國人崩潰了，總統說廢話、議員忙跳船，美式民主制度豈止出了大醜，簡直感染了瘟疫！

美國人怨氣大爆發，是因為當地疫情失控，小民已經無地可躲，當美國五十個州份全部淪陷，多州進入緊急狀態，兼且最富庶且最具生產力的紐約州已封州救亡，美國人還能逃去哪？

世間沒有後悔藥可吃，但有偷步招可用。近日美股十日四熔斷，美國人大量財富被蒸發，但今年一月二十四日，美國參議院健康委員會舉辦了高層閉門會議，其中與會的最少四名議員涉偷步股海逃生，他們在當日及二月中之間，沽售股票，當中身兼參議院情報委員會主席伯爾與妻子沽售一百七十萬美元的股票，即一千三百多萬港元的股票，另一議員更沽售了過千萬美元的股票。

美媒追源溯始，發現各人都在公權力的範圍下，接觸了美國疫情的絕密資料，但卻沒有人去督促政府防疫，沒有向公共醫療及檢測工作提有益意見，有人反在個人社交平台美言疫症不足為懼，另一邊廂卻悄悄出貨，趁美股大跌前收割兼逃生，好好地處理了個人財產。

民主典範的國度竟有公職人員出現集體利益衝突，而且謀金勝於謀政，如此醜事，不只是制度出了問題，人更出了大問題。美國人似乎從沒有此刻的清醒，原來地球最強國度倒在瘟疫中，不是公共衞生及醫療體系不入流，而是管治者傲慢成性，是特氏、白宮諸廢及政界惡心議員造成，他們把公權力變為個人謀私利的武器，美國人不氣死才怪。