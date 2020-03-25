正當新冠肺炎在外國蔓延之際，中國疫情出現向好的發展，各省市陸續投入復產，而歐美對中國的批評亦有所減少。也許是他們後來切身感受的緣故，也許亦是中國本身的抗疫表現，但真的只能說句世事唯獨「當局者清」。

防疫的關鍵，在於公共部門的管治能力，而中國正正展示出獨有的特質。記得在春節前後，疫症似乎不受控地從湖北擴散，每天感染的人數直線上升。那一刻，國外紛紛傳來批評的聲音，指摘內地不同層級政府的管治能力，甚或估計中國的醫療系統將會崩潰。然而，國家堅守抗疫前線的崗位，做出史無前例的封城舉措，做法大膽而具遠見，成功遏抑部分病情的擴散。

另外，我們以「中國速度」建起火神山、雷神山醫院，又組成多間方艙單位，體現高超的辦事質素和效率。援鄂的醫護人員數以萬計湧入湖北省市，也是中國軍民齊心抗疫的表現。雖然中國不幸地成為今次疫症的「前排兵」，但幸然有堅毅不屈的精神，也有全球最優秀的科研人員，以及優秀的執行力，終可走到今天暫可喘息的境地。與此同時，也基於中國的經驗，全球才能有充足的抗疫數據，以及較完備的應對策略。

至於香港，我們也記得疫症之初，有市民恐慌性囤積物資，使超市出現盲目的搶購潮，而外國報章亦對此加以否定。當然，搶購物資是沒有實質必要，但我們也明白到市民對疫情的憂慮。事隔一個多月後，外國也紛紛出現類似的情況，甚至有人因為幾條廁紙而大打出手。其實，「旁觀者迷」真的不自知，我們做好本分已是足夠。

「十年河東、十年河西」，今天看着一批又一批人士避疫回國，就可知外國的情況不容樂觀。我們在公共衞生或放諸眾多政策上，實在不需有迷思，總覺得西方國家的科技比我們好，管治效能一定比我們優勝。從今次的疫情來看，我們祖國也完成好一個合格稱職的示範。

當談及「當局者清」，又會想到去年香港一連串暴亂的事件，外國媒體往往指控警方使用過分武力，但甚少批評示威者刑事毀壞，甚或威脅警員人身安全的行為。事實上，香港暴力抗爭的模式在去年輸出到國外，就如西班牙圍堵機場事件等，而當地政府處理的手法，也難以像香港警方專業和克制。有些國家往往指控人家侵犯人權，但當真的火燒家門時，又會用上類似的應對方式，此又有何資格肆意評價他人？

又如今年新上任的區議員，部分對傳媒透露從來沒有想過，不少街坊會期待他們派發防疫物資，而不是純粹的團購或代購。當然，地區工作遠不止派發物品，而此舉亦只能作為敲門磚認識街坊。然而，過去批評建制有關做法的人士，現在當上區議員時，又會否感受到之前的「旁觀者迷」呢？

面對尚未落幕的疫情、外國仍不受控的情況及境外個案輸入香港，我們不宜幸災樂禍，過分區分自己和他人，以致影響到全球的抗疫效果。香港現在最重要的是港人齊心防疫抗疫，為己為人，穩守未來這十四天。