世界視線：奧運會被迫延期　日搶佔道德高地

受新冠肺炎疫情影響，日本首相安倍晉三日前與國際奧委會主席巴治通電話，向對方提出押後原定七月舉行的東京奧運會，至不遲於明年夏天舉行，這也是奧運會百多年歷史以來的首次延期。

對於安倍政府而言，這無疑是個艱難的決定。據估計，日本為籌備這場盛會，單是興建場館就花了近七十億美元；酒店業亦花費十億美元進行修葺，如今比賽延期，相關設施未能創造收入不特止，維修開支亦在在需財，更別說門票、電視轉播以至商業贊助等收益將大受影響。安倍一心想藉東奧拉動低迷的經濟，算盤亦難以打響。

這就難怪安倍以降的一眾日本官員，一直不肯對奧運能否如期舉行的問題鬆口，說穿了就是寄望時間能換取空間，疫情能在短期內在全球受到控制，可惜事與願違，目前全球多國的抗疫戰方興未艾，不少國家被迫「封關」、「封城」，其中體育強國美國，疫情仍未見頂，即使日本堅持如期舉行，各國選手在密閉場館中比賽，在奧運村內選手們更有很多機會密切接觸，萬一有人中招，日本當局將難以承擔責任。

當然，最重要的還是，你照辦奧運是一回事，人家派不派隊參加又是另一回事。加拿大之前已表明，不會參與原定七月舉行的東奧；澳洲亦告訴選手們，為明年舉行的奧運會備戰；美國游泳及田徑協會則向美國奧委會施壓，促成對方去信國際奧委會，要求延期舉行。不難想像，即使勉強舉行，也會受到多國杯葛，情況可能比冷戰時期的莫斯科奧運會更為冷清。

既然奧運延期迫不得已，日本當局惟有退而求其次，看看如何能「華麗轉身」。安倍強調，希望藉舉辦奧運，紀念全球團結一致戰勝新冠肺炎疫情，並承諾會舉辦對運動員和觀眾而言，安全和安心的奧運。今次日本主動向國際奧委會要求延期，表面看是低姿態，卻也爭取到道德制高點：人命關天，一切經濟損失均要放兩旁。相對美國總統特朗普為了救市，堅持在復活節恢復經濟活動，可謂優劣立見。