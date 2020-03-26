神州觀察：蹭抗疫醫護熱度　牟一己名利之私

湖北省新冠肺炎疫情吃緊之時，全國數萬醫護人員捨身應召馳援，被民眾奉為英雄。如今湖北疫情向好，各路抗疫醫護亦陸續凱旋而歸，理應受到英雄式禮遇，然而一些地方卻出現以感恩慰勞為名，大玩蹭熱度、牟取個人名譽利益的把戲，實在叫人無眼看。

貴州白酒交易所近日推出定向優惠，聲稱可對本地援鄂醫護人員低價銷售茅台酒，每瓶按官方指導價一千四百九十九元交易，每人限購六瓶。有人對此算了一筆帳，貴州省此次援鄂醫療隊總計一千四百多人，若每人買足六瓶茅台，總成交額將接近一千三百萬元，該交易所可謂名利雙收，賺足好處。

表面上看，該批用作醫護「福利」的茅台酒比市場價要便宜一半，但終歸需要他們自掏腰包；更重要的是，茅台屬奢侈消費，而不像普通的糧油米麵之類的生活必需品，再考慮到貴州省原就偏低的人均收入及消費水平，買足六瓶回來又如何？除非讓這一千多名醫護都去倒賣變現，否則不但享受不到福利，還將加重他們的生活負擔。難怪輿論狠批涉事企業無誠意、不要臉，其實就是在藉疫情蹭熱度，消費抗疫英雄；若真有心，便應直接贈送。

事實上，各地連日來真心實意關愛、褒獎抗疫醫護的做法可謂不勝枚舉，譬如上海、安徽、廣東等地政府及企業、慈善基金都有直接發放慰問金或補助金；有地方則將一些編外醫護職工轉為事業編制，或為他們的子女高考成績加分作補償。不少商家企業亦在具體的民生消費方面為他們提供各種實實在在的減免優惠，而非耍心機，玩弄一些華而不實的噱頭，只為個人着數謀算。

只是對於某些自私自利成性，或喜歡沽名釣譽的人來說，蹭抗疫醫護熱度如同天賜良機，又怎會輕易放過？像網上熱傳的河北唐山某醫院領導與援鄂醫護人員的合影照，一眾抗疫英雄淪為配角被安置在後排較遠處，前面站着的醫院領導反都成了主角，搶足風頭。網友紛紛質問，到底是在歡迎誰？為何就不能讓醫護人員站在前排，將領導排在後面？嘴說要好好犒賞凱旋的英雄，結果卻連這點犧牲也不捨得，何其麻木不仁？

一些醫院領導幹部何止是與抗疫前線醫護爭名，巧立名目、剋扣他們抗疫補助金的事亦沒少幹。像陝西安康市中心醫院的領導就可以滿打滿算發放高額補助金，反倒是一線醫護普遍所得甚少，有的更不被計入抗疫名單，十分不公。更醜陋的是，身為被援助對象的武漢當地醫院，亦有醫院領導、行政人員貪心不足，想方設法將自己的補助金額拉高，藉機盤剝前線醫護，毫無關愛體貼之心，處處凸顯自私虛偽本性。