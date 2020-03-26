正論：抗疫救市皆無能　經濟崩塌如何挽

忽喇喇似大廈傾，昏慘慘似燈將盡。全球經濟受新冠肺炎大流行打擊陷於癱瘓，慘況堪比上世紀三十年代大蕭條，國際最大對沖基金「橋水」甚至估計，整個疫情將令全球企業損失逾九十三萬億港元之巨，各行各業都不能幸免，惡劣情況前所未見。香港作為細小外向型經濟體，根本無險可守，偏偏港府防疫無能，救市無方，香港就像一艘身處狂潮之中的破船，載浮載沉，隨時遭受滅頂之災。

當然，說港府完全沒有作為並不公平，為了應對疫情造成的經濟危機，廢官成立三百億港元防疫抗疫基金，並自黑暴爆發以降，先後推出四輪救市紓困措施，合共耗資超過六百億港元。很可惜，有關措施全屬小恩小惠，不僅業界受助輕微，而且不患寡而患不均，基層打工仔並沒有受惠。隨着旅遊業、酒店業、零售業、餐飲業仆直，航空業陷入停頓，裁員減薪結業潮大爆發已成不爭的事實。可以毫不誇張地說，港府藥石亂投，紓困措施猶如杯水車薪，數百億元同打水漂根本沒有分別。

雪上加霜的是，港府防疫措施同樣一塌糊塗，單是最近公布的「禁酒令」便令人摸不着頭腦。很明顯，防止病毒傳播其中一個重要手段是禁止人群聚集，當英國及其他歐洲國家都實施近乎宵禁的嚴厲措施，暫停戲院、食肆、酒吧營業，林鄭政府卻學個四不像，只知禁止賣酒，不僅捉錯用神，直情是本末倒置。須知群聚活動不限於飲酒，吃飯、宴會、派對更高危，「人間妖域」中環蘭桂坊連日出現確診個案，顯然急需關閉，偏偏港府有正事不做只禁賣酒，不是愚不可及是甚麼？這就難怪，禁酒令一出，業界固然激烈反彈，三名行會成員更公然反對，擔心引來司法覆核挑戰和重創業界生計，對防疫又無濟於事，不可謂沒有道理。

說穿了，港府至今仍死守「自由市場」規條，只知搬出「小政府、大市場」做擋箭牌，卻又不堪輿論壓力而不得不做做樣子，結果錯漏百出，手忙腳亂。問題是，疫情肆虐全球，感染及死亡人數節節上升，香港更在短時間內極速突破四百宗確診病例，港府防疫繼續不踢不肯動，甚至前怕狼、後怕虎，香港全面淪陷、經濟全面崩塌只是遲早問題。港大專家何栢良警告，政府本周不全線推出戒嚴級別措施，阻止人群聚集，一味「半桶水」和「擠牙膏」，公營醫療系統下周將會崩潰，顯然不是危言聳聽。

事實上，疫情與經濟息息相關，一日不能戰勝疫魔，全球經濟都不可能復甦。香港經濟本身並無實業支持，來來去去都是靠旅遊業、金融業和地產業支撐，旅遊業已隨疫情惡化而率先倒下，金融業受環球不穩定因素影響而市況大幅波動，剩下來的地產業也是在苦苦支撐。目前樓市已出現下行，二十大二手屋苑估價全線報跌，加上美國聯儲局日前突然減息，經濟前景有多危急已是不言而喻。港府若一本通書讀到老，企硬拒絕「撤辣」，一旦連樓市都插水式暴跌，市民悲觀情緒加劇，香港經濟淪陷便無可挽回。專家指出，撤辣有助吸引資金流入香港，刺激經濟復甦，提升區內競爭力，重建市民對置業及物業投資信心，可謂有百利而無一害，何樂而不為？

偏偏港府有一鋪同民意對着幹的癮，林鄭更是剛愎自用，一味堅持己見，擇惡固執，至今仍死撐不是撤辣時機，突然又對自由市場法則棄如敝屣了。連被港府視為頭號競爭對手的新加坡，都因應疫情對經濟的影響擬放寬管控樓市價格法規，港府管治能力遠遜星洲卻又拒絕效法，難道真的要樓市崩盤、哀鴻遍野才賊過興兵嗎？現時樓市已不比上屆政府推出辣招之時，下行風險與日俱增，林鄭政府已多次因為錯失糾錯時機而引發社會大動盪，反修例黑暴如是，斬件式封關亦如是，繼續死攬辣招不放，恐怕焦頭爛額的一幕很快重現，屆時不止港府死路一條，整個香港和七百萬人陪葬才是最不堪設想。

時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。施政必須因時制宜，靈活變通，絕對不能墨守成規，一成不變。尤其是新冠肺炎疫情是前所未有的突發危機，而且是本世紀以來全球最大危機，誰能迅速應變，誰能採取果斷措施，誰就能走出泥沼。北京政府正是斷然封城封省，停工停學，才換來疫情受控的成果。港府繼續後知後覺，畏首畏尾，代價必然極之慘重。說到底，防疫又好，救市又好，撤辣也罷，已不容港府議而不決，一拖再拖。