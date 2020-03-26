功夫茶：南亞賊無惡不作　廢政府大愛包容

古有吳三桂引清兵入關，今有廢柴政府放「爹你媽你」南亞假難民入城！阿哥，由董伯伯「烏吓烏吓」到依家林鄭「好打得」，咁多年嚟豪燒幾百億個大洋養毒菌害自己，搞到個社會雞犬不寧！林鄭所謂「志不求易，事不避難」根本就係大笑話！嗱，功夫茶諗起東漢名臣陳藩十五歲時曾講過：大丈夫處世，當掃除天下，安事一室乎？

看官，一個十五歲𡃁仔，都知道做大事要「掃除天下」，不可安於一室；依家林鄭一婦當關，對假難民、南亞匪作奸犯科咁多年，依然一籌莫展，唔好話「掃除天下」，連假難民條腳毛都掃唔到；至於南亞匪，近年來犯案纍纍，同惡貫滿盈反中亂港嘅漢奸黎有得揮！香港喺黑暴、疫情雙雙夾擊下，加上南亞匪幫添煩添亂，正是：浪奔浪流，萬里滔滔濕滯永不休！要言之，香港亂象就如黑洞般，邊有盡頭吖！

嗱！日前又發生南亞漢喺紅磡黃埔花園一間超市偷取三包共重十五公斤、約值三百蚊嘅食米！保安員一聞到陣咖喱味即刻打醒十二分精神，果然發現有人偷米，南亞匪見事敗，「爹你媽你」也來不及講，但見佢鞋底恍如抹咗印度神油，拔足狂奔，快如疾風！其後有保安員加入追截，追到港鐵黃埔站內，南亞匪托住三包米，眼見此刻想雄飛奮起有難度，於是速棄食米，並跳過入閘機跑落月台。港鐵職員接報趕至，南亞匪即持一針筒向職員揮舞，其後衝入列車，由逃生門進入駕駛室後再由車門跑落路軌，跑到何文田站返回月台，說時遲，那時快，已逃去無蹤。

各位街坊，功夫茶不厭其詳將南亞匪逃脫過程講畀大家知，只係想提醒大家，佢哋十分熟悉地區形勢，恐怕偷竊未必係第一次；而且身手矯健，未必輸蝕畀「機場特警」！佢哋由蛀米大蟲變偷米大賊，危急下又智生，識用針筒兇人，多年來，都真係多得政府養到佢哋鬼咁精叻！

有道是「草蛇灰線，伏脈千里」，南亞賊、南亞兵團、假難民，無論點稱呼，佢哋咁多年嚟「行走江湖」，可謂有驚無險，實多得大愛包容嘅歷屆特首所賜！所涉案件包括毒品、謀殺、強姦、藏槍、襲警、製造偽鈔等；偷米、偷牙膏、撩吓良家婦女等都係小兒科咋！自「爹你媽你」如河水暴漲咁湧入香江，本報已第一時間呼籲冇靈魂政府要正視，切勿養廱遺患，自製治安炸彈咁笨實！治本之道就係徹底退出《禁止酷刑公約》，令假難民無法再濫用聲請制度。可惜廢柴政府至今依然麻木不仁，依然花巨額公帑養狼狗咬自己心口！香港搞成今日咁，誰要問責？一歲孩兒咬住奶嘴都識「媽媽」聲啦！