美國新冠肺炎疫情失控的話，特朗普連任的希望將大減，他自稱戰時總統，可有甚麼辦法扭轉敗局呢？

關鍵是美國的三億多人民，三千多萬的非法移民沒有政治影響力。特朗普今天的民意支持度亦不差，反映的是美國人民的素質：一是不知天下大事，近半人從未出國，出國也主要是墨西哥與加拿大。

二是不辨是非，不明政治，容易為政客宣傳收買。

三是思想狹隘偏頗，種族主義心態根深柢固，恐共心理歇斯底里。宗教信仰濃厚，卻是把美國人看作是猶太人，為上帝優選的民族，餘者都是敵人或異教者，可以按上帝旨意隨意欺凌、虐待，以至殺戮（特朗普更加特赦美軍戰爭罪犯）。美國人的宗教信仰極端的變成反社會，邪教色彩極濃。美國以基督教立國，卻可鼓勵屠殺原居民，實行野蠻的奴隸制，它的宗教便顯得十分特殊。而近年侵略伊斯蘭國家，還抱着十字軍東征的中世紀思想，與世界文明千百年的發展背道而馳。

當然，美國也有能人輩出，差不多盡屬新移民。在美國體制內長期沉溺而能夠出淤泥而不染的有限，尤其是近二、三十年，選出好戰的總統（特朗普之後或可能有更瘋狂惡劣者）。怎樣的總統，反映出怎樣的人民，也同時是怎樣的人民，便有怎樣的總統。因此，總統選舉中，特朗普未必會在「眾望所歸」下落選；而即使他落選，民主黨的總統本質上亦難有分別。

中國和世界面對的是美國這樣的社會，這樣的政治特質。美國立國是依靠戰爭，它的強大也是靠戰爭堆砌而成。從上世紀七十年代美元脫離金本位，標誌着美國在二戰後建立的世界霸權開始衰落，美國便不停地在世界各地策動和進行戰爭，國力愈衰，戰爭的衝動愈大。特朗普上台後，說要從伊拉克、敍利亞和阿富汗撤軍，是因為力有不逮，迫不得已，卻還是不願真的退，同時在各個領域到處欺壓別國，破壞和平。

於是，為了爭取連任，特朗普和他的極右派政治勢力會安然接受失敗、接受美國疫情與金融危機的雙重打擊嗎？相信美國會加強政治和社會上排華的種族主義，金融制裁加上法律索償。但美國應該不敢對中國動武，中國在習近平領導下是極硬的骨頭，啃不下，美國只能擇弱者而攻。伊朗飽受制裁與疫情的打擊，倘美國出兵，未必容易抵抗，而且攻打伊朗，美國還有沙特阿拉伯與以色列的支持。美國國會通過法案限制特朗普對伊朗開戰的權力，但他可以不顧一切，借愛國主義而開戰。